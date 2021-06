V. Remišová vyzýva ľudí, aby uprednostnili dovolenku na Slovensku

Bratislava 20. júna (TASR) - Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) vyzýva ľudí, aby uprednostnili dovolenku na Slovensku. Hovorí o najlepšej možnosti, ako stráviť leto v zdraví a bezpečí. Uviedla to na sociálnej sieti. Poukázala aj na to, že takto môžu ľudia podporiť i domáci cestovný ruch a slovenskú ekonomiku. Zároveň v rámci bezpečnosti občanov vyzvala, aby sa dali zaočkovať proti COVID-19 a znížili riziko, "že nás znovu zloží tretia vlna".



"Mnohí si práve teraz plánujú letné dovolenky. Po náročných mesiacoch boja s koronou si potrebujeme všetci vydýchnuť. Nabrať sily. Užiť si slobody, radosti s rodinou, s kamarátmi. Najbezpečnejšia (a najkrajšia) dovolenka bude doma, na Slovensku," myslí si Remišová.



Poukázala na to, že aj na Slovensku je čo vidieť a objavovať. Okrem hôr, hradov a zámkov hovorí vicepremiérka aj o možnosti navštíviť historické mestá, sakrálne pamiatky a podobne. "Dovolenkou doma pomôžeme aj ľuďom pracujúcim v cestovnom ruchu, malým podnikateľom, rodinným penziónom a celkovo slovenskej ekonomike," poznamenala.