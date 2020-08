V rezorte vnútra sa odmeny za prácu v prvej línii týkajú 10 500 ľudí

Bratislava 27. augusta (TASR) – Odmeny za prácu v rizikovom prostredí, v tzv. prvej línii, počas pandémie nového koronavírusu sa budú v rezorte vnútra týkať vyše 10.500 zamestnancov. Obdržať by ich mali vo výplatnom termíne v mesiaci september, prípadne október. Finančný balík je momentálne v štádiu riešenia. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.



„Odmena bude poukázaná policajtom, hasičom a občianskym zamestnancom, ktorí boli v priamom ohrození, ale aj tým, ktorí zabezpečovali nevyhnutné podporné činnosti pre boj s pandémiou," priblížil rezort vnútra.



Medzi odmenenými má byť vyše 9000 policajtov, ktorí zabezpečovali napríklad kontroly na hraničných priechodoch, dodržiavanie karanténnych opatrení či doprovod repatriantov a ich umiestňovanie do karanténnych zariadení, ale aj stráženie uzavretých osád.



Ďalšou skupinou by malo byť vyše 800 hasičov. Počas pandémie sa starali napríklad o testovanie repatriantov, rozvoz dezinfekčných prostriedkov a odberových súprav či dekontaminácie zasahujúcich príslušníkov v osade. „Na opatreniach sa spolupodieľalo aj viac ako 700 občianskych zamestnancov," doplnilo ministerstvo. Pri odmeňovaní sa podľa rezortu prihliada na mieru priameho ohrozenia.



Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) 14. augusta uviedol, že pre pracovníkov, ktorí po vypuknutí pandémie nového koronavírusu pracovali v rizikovom prostredí, tzv. prvej línii, vyčlení štát 50 miliónov eur. Peniaze majú dostať lekári, sestry, vojaci, policajti, hasiči či zamestnanci domovov sociálnych služieb. Rozhodol sa tak na základe priaznivých ekonomických aj zdravotných výsledkov. Peniaze si budú deliť ministerstvá zdravotníctva, vnútra, obrany a rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.