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V riadnej schôdzi sa pokračuje od utorka, na programe je cca 200 bodov
Hlasovať sa v utorok nebude.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v riadnej 61. schôdzi pokračovať od utorka (17. 11.). Tá s prestávkami trvá už od 15. septembra. Poslancov čaká ôsmy rokovací týždeň. Na programe majú ešte okolo 200 bodov. Prebrať by mali napríklad vládnu novelu zákona o Environmentálnom fonde či vetované návrhy. Dostať by sa mali tiež k mimoriadnej správe verejného ochrancu práv k poplatkom v zdravotníctve.
V utorok má rokovací deň trvať do 16.00 h, nie tradične do 19.00 h. Poslanci ho odštartujú o 9.00 h, pokračovať majú v debate o návrhu zákona o pomoci osobám zažívajúcim násilie z dielne opozičného PS. Hlasovať sa v utorok nebude. Najbližšie hlasovanie čaká parlament v stredu (18. 11.). Hlasovať sa vtedy bude napríklad o viacerých návrhoch z dielne rezortu spravodlivosti. Medzi nimi je napríklad novela Ústavy SR. Tá má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania.
Na programe schôdze zostal ešte aj jeden vládny návrh. Ide o novelu zákona o Environmentálnom fonde SR. Ministerstvo životného prostredia ju do parlamentu predložilo ešte v októbri 2025, keď bol na čele rezortu Tomáš Taraba. Poslanci by sa mali dostať aj k vetovanej legislatíve. Zákon o tzv. covidových amnestiách a novelu zákona o hazardných hrách vrátil prezident SR Peter Pellegrini do parlamentu ešte vlani. Vetovaná novela zákona o potravinách je zase v parlamente od mája tohto roka.
Neprerokované zostávajú tiež viaceré koaličné poslanecké návrhy. Parlament by sa mal vrátiť napríklad k debate o úprave zákona o štátnych symboloch. Stoja za ňou Smer-SD a SNS. Novela má posilniť priestupkovú a trestnoprávnu ochranu národného symbolu, štátnych symbolov SR a znamenia štátneho znaku. Zároveň má rozšíriť zákonné vymedzenie národného symbolu, po novom by sa zaň mohol považovať aj dvojitý kríž bez trojvršia. Národniari chcú tiež presadiť, aby cudzinci nemohli byť volení za starostu obce a predsedu vyššieho územného celku.
S viacerými návrhmi prišla i opozícia. PS do parlamentu predložilo návrh, ktorý má zaviesť 12-mesačné ochranné obdobie pred dňom konania riadnych volieb, počas ktorého sa nebudú dať meniť niektoré ustanovenia volebného zákona. Hnutie Slovensko prišlo okrem iných so zákonom proti „papalášizmu“. SaS zase chce zrušiť daň z finančných transakcií. KDH okrem iného navrhuje opatrenia proti hazardu. Na programe sú aj opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery viacerým ministrom.
Parlament na tejto schôdzi čakajú tiež viaceré návrhy uznesení či výročné správy. Medzi nimi je aj správa generálneho prokurátora či mimoriadna správa verejného ochrancu práv k poplatkom v zdravotníctve. Mala by sa konať aj voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
V utorok má rokovací deň trvať do 16.00 h, nie tradične do 19.00 h. Poslanci ho odštartujú o 9.00 h, pokračovať majú v debate o návrhu zákona o pomoci osobám zažívajúcim násilie z dielne opozičného PS. Hlasovať sa v utorok nebude. Najbližšie hlasovanie čaká parlament v stredu (18. 11.). Hlasovať sa vtedy bude napríklad o viacerých návrhoch z dielne rezortu spravodlivosti. Medzi nimi je napríklad novela Ústavy SR. Tá má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania.
Na programe schôdze zostal ešte aj jeden vládny návrh. Ide o novelu zákona o Environmentálnom fonde SR. Ministerstvo životného prostredia ju do parlamentu predložilo ešte v októbri 2025, keď bol na čele rezortu Tomáš Taraba. Poslanci by sa mali dostať aj k vetovanej legislatíve. Zákon o tzv. covidových amnestiách a novelu zákona o hazardných hrách vrátil prezident SR Peter Pellegrini do parlamentu ešte vlani. Vetovaná novela zákona o potravinách je zase v parlamente od mája tohto roka.
Neprerokované zostávajú tiež viaceré koaličné poslanecké návrhy. Parlament by sa mal vrátiť napríklad k debate o úprave zákona o štátnych symboloch. Stoja za ňou Smer-SD a SNS. Novela má posilniť priestupkovú a trestnoprávnu ochranu národného symbolu, štátnych symbolov SR a znamenia štátneho znaku. Zároveň má rozšíriť zákonné vymedzenie národného symbolu, po novom by sa zaň mohol považovať aj dvojitý kríž bez trojvršia. Národniari chcú tiež presadiť, aby cudzinci nemohli byť volení za starostu obce a predsedu vyššieho územného celku.
S viacerými návrhmi prišla i opozícia. PS do parlamentu predložilo návrh, ktorý má zaviesť 12-mesačné ochranné obdobie pred dňom konania riadnych volieb, počas ktorého sa nebudú dať meniť niektoré ustanovenia volebného zákona. Hnutie Slovensko prišlo okrem iných so zákonom proti „papalášizmu“. SaS zase chce zrušiť daň z finančných transakcií. KDH okrem iného navrhuje opatrenia proti hazardu. Na programe sú aj opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery viacerým ministrom.
Parlament na tejto schôdzi čakajú tiež viaceré návrhy uznesení či výročné správy. Medzi nimi je aj správa generálneho prokurátora či mimoriadna správa verejného ochrancu práv k poplatkom v zdravotníctve. Mala by sa konať aj voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.