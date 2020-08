V Rimavskej Sobote si uctili Svetový deň rómskeho holokaustu

Rimavská Sobota 4. augusta (OTS) - V sobotu 2. augusta si v Rimavskej Sobote uctili 76. výročie Svetového dňa rómskeho Porraimosu – holokaustu, položením vencov k pamätnej tabuli na ulici Bélu Bartóka pri dome Winšchafterovcov a k pomníku židovského holokaustu na Cukrovarskej ulici.Pred 76 rokmi, v noci z 2. na 3. augusta 1944, nacisti zlikvidovali "cigánsky" koncentračný tábor v Auschwitzi-Birkenou. Ten tvoril súčasť vyhladzovacieho nacistického tábora. Menšiu časť tamojších väzňov deportovali do koncentračných táborov Buchenwald a Ravensbrück - premiestnili tam približne 490 rómskych žien. Po ich odchode bolo ohlásené uzatvorenie blokov. Do plynových komôr odviezli takmer 4 000 rómskych mužov a žien vrátane starcov a detí. Nikto z nich neprežil. Na 2. augusta preto pripadá Svetový deň rómskeho holokaustu. Podľa predpokladov podobný osud postihol približne 21 000 európskych Rómov, ktorých do Auschwitzu-Birkenau deportovali.Organizátor, rómsky aktivista a predseda OZ - Občianska alternatívna iniciatíva v SR, Vojtech Kökény vo svojom prejave informoval o udalostiach, ktoré viedli k rómskemu holokaustu. Uviedol tiež, že sa tu zišli aj preto, aby pripomenuli širokej verejnosti Gemera i Slovenska, že Rómovia sú plnohodnotní občania tohto štátu. Podľa najnovších výskumov za druhú svetovú vojnu bolo vyvraždených fašistami 300 000 až 500 000 Rómov a Sintov. Ako povedal Vojtech Kökény: „Na podujatí sa zúčastnil aj predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obci na Slovensku Richard Duda, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti TAURIS GROUP a.s. v Rimavskej Sobote. „,“ pripomenul v príhovore k zhromaždeniu. Účastníkom zároveň odovzdal pozdrav od prezidenta a predsedu predstavenstva holdingu ECO – INVESTMENT a.s., ktorého súčasťou je aj TAURIS GROUP: „,“ uviedolSlovenská republika je členom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA), ktorá v roku 2020 zasadá pod predsedníctvom Spolkovej republiky Nemecko. Členstvo v IHRA dodáva jednotlivým krajinám pocit spolupatričnosti vo výskume, vzdelávaní a spomienke na holokaust. Pri IHRA pôsobí aj Komisia pre genocídu Rómov (Committee on the Genocide of Roma). Aktuálne ju vedie zástupca delegácie Slovenskej republiky, ktorý zároveň pôsobí vo funkcii vedúceho Múzea holokaustu v Seredi. K podujatiu povedal: