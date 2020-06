V roku 2019 uskutočnili v SR rekordný počet transplantácií

Bratislava 6. júna (TASR) – V priebehu roka 2019 sa na Slovensku realizoval rekordný počet 259 transplantácií, takmer 200 sa týkalo transplantácie obličiek. Na tlačovej konferencii to pri príležitosti sobotňajšieho Svetového dňa transplantácií uviedli minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) a odborníci na transplantácie.



Šéf rezortu zdravotníctva zvýraznil fakt, že i v tomto roku má ministerstvo záujem podporou zintenzívniť darcovský a transplantačný program a prekonať minuloročné čísla, a to aj napriek pandémii nového koronavírusu. "I počas pandémie sa nezastavila transplantačná aktivita, uskutočnilo sa desať transplantácií, z toho 15. mája hneď osem," informoval minister.



Prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti Ľuboslav Beňa spresnil, že z 259 transplantácii uskutočnených v SR bolo takmer 200 transplantácií obličiek, 21 transplantácii srdca a 41 pečene. "Napriek rekordným číslam je stále na listine čakateľov signifikantný počet pacientov, ktorí čakajú na náhradný orgán," upozornil. Z 313 čakateľov je väčšina tých, ktorí potrebujú novú obličku, na transplantáciu srdca čaká 36 pacientov, sedem na transplantáciu pečene a rovnako je sedem čakateľov na náhradu pľúc, tento zákrok sa však v SR nevykonáva.



Hlavný transplantačný koordinátor Martin Chrastina zvýraznil zvýšený počet darcov orgánov – 100 vhodných orgánov na transplantáciu orgánov sa týkalo mŕtvych darcov a 21 živých darcov. "Je to rekordné číslo, od ktorého sa odvíja napokon aj rekordný počet transplantácií," upozornil. Poukázal zároveň na to, že Slovensko sa posunulo v rebríčku transplantačnej aktivity európskych krajín. "Už nie sme na chvoste ako v minulosti, predbehli sme Nemecko, dostali sme sa na úroveň Fínska či Švajčiarska," dodal.



Zvyšovať záujem o darcovstvo a celkovo povedomie o dôležitosti darcovského a transplantačného programu pomáhajú podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR pre orgánové transplantácie Zuzany Žilinskej mediálne kampane, ktoré zapájajú do témy nielen pacientov a medicínskych pracovníkov, ale aj laickú verejnosť. "Čím viac budeme všetci vedieť o darcovstve a transplantácii a budeme vnímať, že je to prostriedok záchrany života ľudí, ktorí nemajú inú možnosť, ako dostať náhradný orgán, tým ľahšie sa bude rozvíjať odberový a transplantačný program," upozornila. I preto tohtoročnou témou v kampani Sedem životov, ktorá sa realizuje od roku 2015, je myšlienka o čiare života. "Ideou je ukázať, že darcovstvom orgánov poskytujeme možnosť predĺžiť život niekomu inému," objasnila Žilinská.