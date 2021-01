V roku 2020 bola výrazná epizóda sucha počas apríla a mája

Bratislava 10. januára (TASR) – Z hľadiska meteorologického a pôdneho sucha nebol rok 2020 výnimočný a bol menej suchý. Vyznačoval sa jednou výraznou epizódou sucha počas apríla a mája. Pôda netrpela toľko suchom, ako sme to zažívali posledné roky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v analýze zverejnenej na svojom webe.



Z hľadiska pôdneho sucha sa situácia zhoršila v apríli. Výrazné až extrémne sucho bolo už v druhej polovici apríla na väčšine územia, pričom najhorší stav bol 26. apríla 2020. "Najviac zasiahnuté oblasti boli severná časť východného Slovenska, Orava, Kysuce, Liptov, Spiš a Slovenské rudohorie. Na juhozápadnom Slovensku sa situácia zhoršila neskôr, až na začiatku mája. Deficit pôdnej vlahy v tomto období bol na takmer celom území Slovenska. Najvyššie hodnoty deficitu boli až 80 milimetrov na Spiši, Zamagurí, Orave a Kysuciach. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo pod hranicu 50 % na takmer 90 % územia," informovali meteorológovia. Tento nepriaznivý stav pretrval približne do polovice mája, na strednom Slovensku lokálne až do prvej júnovej dekády. Nedostatok vlahy v apríli, v niektorých regiónoch aj v máji, bol spôsobený nielen suchým počasím, ale aj nedostatkom snehovej pokrývky počas zimy 2019/2020.



Výrazné sucho sa podľa meteorológov znova objavilo na Orave až koncom augusta. Deficit vlahy bol v tejto lokalite na konci augusta najviac mínus 60 až mínus 80 milimetrov. Výrazné sucho sa opäť objavilo v druhej polovici septembra ojedinele na krajnom východe a v Žilinskom kraji. Na prelome septembra a októbra sa vlaha postupne doplnila. Počas októbra a do prvej polovice novembra bolo územie Slovenska bez rizika sucha. V druhej polovici novembra sa situácia začala postupne zhoršovať v Žilinskom kraji. V polovici decembra už bolo výrazné sucho na Orave, Kysuciach a ojedinele aj na Považí.



"Strata vlhkosti vrchnej vrstvy pôdy, presychanie hrabanky, riziko lesných požiarov a negatívny vplyv sucha na zalesňovacie práce boli najčastejšie hlásené problémy lesníkov tohtoročnej jari. Najviac poškodzovanými drevinami pri tohtoročných výsadbách boli smrek a buk," priblížili odborníci.



Z hľadiska najnižšej odhadovanej zásoby vody v lesných porastoch boli v roku 2020 najvýraznejšie suchom ohrozené dospelé lesné porasty borovice, smreka a duba, najmä v lokalitách Záhorie, Podunajská nížina, juh stredného Slovenska, Gemer a južná časť východného Slovenska. Výraznejšie sucho sa prejavilo aj v severných regiónoch.



Z hľadiska meteorologického sucha sa výrazné až extrémne sucho prvýkrát v roku 2020 objavilo už v januári. Najviac zasiahnuté oblasti boli Zemplín a Šariš. Výrazné zhoršenie nastalo následne až v apríli. Ojedinele extrémne suché podmienky pretrvali až do začiatku mája. Počas leta bola situácia na väčšine územia priaznivá. Krátkodobé zhoršenie nastalo v septembri. Extrémne sucho v tomto období trvalo najviac päť dní a najnižšie klesla hodnota indexu sucha v Michalovciach. Na konci septembra a v októbri už bolo dostatok zrážok. "November bol zrážkovo podnormálny, čo spôsobilo, že indexy sucha opäť poklesli. Od začiatku decembra sa postupne rozšírilo extrémne sucho na Kysuciach, Orave, Považí a hornej Nitre," uzavreli meteorológovia.