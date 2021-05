V roku 2020 klesol počet ošetrených a vyšetrených väzňov na 191.082

Bratislava 2. mája (TASR) - V minulom roku klesol počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených osôb vo všeobecných ambulanciách slovenských ústavov na 191.082 z predošlých 210.833. Vyplýva to z ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) za rok 2020.



Na jedného väzňa pripadalo približne 18,02 vyšetrenia ročne. V roku 2020 udávalo užívanie drog pred nástupom do výkonu väzby alebo výkonu trestu 789 osôb, čo oproti roku 2019 predstavuje pokles o 171 osôb.



Ako sa ďalej píše v dokumente, v roku 2020 ukončilo v psychiatrických oddeleniach súdom nariadenú ochrannú liečbu 371 odsúdených. To je oproti roku 2019 pokles o 105 odsúdených. V nemocnici Trenčín bolo hospitalizovaných 1899 pacientov s priemernou ošetrovacou dobou 19,04 dňa.



"V roku 2020 bolo ošetrených a vyšetrených 32.682 príslušníkov zboru, čo je o 5304 osôb viac ako v roku 2019. Priemerné percento dočasnej práceneschopnosti pre chorobu a úraz v zbore bolo v minulom roku 2,96 percenta oproti hodnote 2,20 percenta v roku 2019. To je stále menej ako u civilných pracovníkov na Slovensku (4,48 percenta). Za rok 2020 bolo príslušníkom zboru vystavených 3952 potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti (PN). To je v porovnaní s rokom 2019 nárast o 1116 vystavených potvrdení o PN," píše sa v ročenke ZVJS.



Pokles bol minulý rok v dĺžke trvania dní PN - necelých 13,08 dňa oproti 13,40 dňu v roku 2019.