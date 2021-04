V roku 2020 stúpol vo väzniciach počet obvinených, počet odsúdených za

Bratislava 21. apríla (TASR) - Ku koncu minulého roka evidoval Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) najvyšší počet obvinených od roku 2009. Uvádza sa to v ročenke ZVJS za rok 2020, zverejnenej v týchto dňoch.



"Počet obvinených k 31. decembru 2020 stúpol oproti koncu roka 2019 celkom o 26 osôb z 1631 na 1657. Pritom ide o najvyšší počet od roku 2009. Počet odsúdených, naopak, klesol. Ku koncu roka 2020 bolo vo výkone trestu celkom 8862 osôb, pričom oproti koncu roku 2019 sa znížil ich počet o 62 osôb," píše sa v dokumente.



Ako uvádza ZVJS, u odsúdených zaradených do maximálneho stupňa stráženia bol zaznamenaný nárast o 41 osôb. U ostatných skupín odsúdených zaradených do minimálneho, stredného stupňa stráženia a mladistvých bol zaznamenaný mierny pokles z celkového počtu.



"U väznených osôb s cudzou štátnou príslušnosťou bol zaznamenaný pokles počtu. Išlo celkom o 219 osôb, kde najpočetnejšou skupinou boli predovšetkým občania Českej republiky (46), Ukrajiny (30), Rumunska (25), Srbska (20), Macedónska, Maďarska a Vietnamu (po osem)," informuje ZVJS.



K 31. decembru 2020 nenastúpilo na výkon trestu odňatia slobody 1297 osôb (1110 mužov a 187 žien). Nenastúpili aj štyria mladiství. Do výkonu trestu bolo prevedených z výkonu väzby 1862 osôb, z občianskeho života nastúpilo samo 1337 osôb a dodaných z občianskeho života bolo celkom 1684 osôb.