V roku 2020 vykonal ZVJS takmer 40.000 eskort

Bratislava 26. apríla (TASR) - Výkon eskortnej činnosti patrí medzi najvyťaženejšie úseky ochrany Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). V minulom roku bolo celkovo vykonaných 39.949 eskort s počtom 267.032 eskortovaných osôb. Uvádza sa to v ročenke ZVJS za minulý rok.



Podľa dokumentu, ktorý bol zverejnený v týchto dňoch, eskorty zabezpečovalo 99.484 príslušníkov zboru, z toho 43.912 príslušníkov bolo funkčne zaradených v inej organizačnej zložke ako na úseku eskortných a špeciálnych činností.



"So zvýšenými bezpečnostnými opatreniami bolo realizovaných 762 eskort, ktoré vykonali a zabezpečili príslušníci zboru zaradení v zásahových skupinách ústavov bez spolupráce s Policajným zborom (PZ), a 206 eskort so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami v spolupráci s PZ," píše sa v ročenke.



Eskorty celoštátneho zvozu zabezpečovali ústavy Bratislava, Banská Bystrica, Nitra a Košice. "Špecifickú úlohu pri celoštátnom zvoze zohrávalo Zberné eskortné stredisko v Sučanoch, do ktorého sa počas vykonávania eskort prepravila väčšina eskortovaných osôb a po vykonaní potrebných administratívnych, logistických a organizačných úkonov sa následne eskortovali do cieľových ústavov v rámci SR," uvádza ZVJS.



Na konanie na súde bolo vykonaných 8041 eskort. Eskortovanie 14.868 osôb zabezpečovalo 30.955 príslušníkov. V roku 2020 bolo vykonaných 487 eskort na konanie na prokuratúre, počas ktorých bolo eskortovaných 569 osôb, zabezpečovalo ich 1511 príslušníkov zboru.



Do civilných zdravotníckych zariadení bolo podľa ročenky vykonaných 10.680 eskort s 12.451 osobami a eskorty zabezpečovalo 33.351 príslušníkov zboru. "Ústavy zabezpečovali aj iné eskorty, napríklad eskorty v súvislosti so vzdelávaním odsúdených, eskorty pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného, eskorty do Sociálnej poisťovne," píše sa v ročenke.