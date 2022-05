V roku 2021 vo väzniciach klesol počet obvinených aj odsúdených

Bratislava 7. mája (TASR) - V slovenských väzniciach klesol ku koncu minulého roka počet obvinených aj odsúdených. Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) o tom informuje v ročenke za rok 2021.



"Počet obvinených k 31. decembru 2021 klesol oproti koncu roka 2020 celkom o 227 osôb z 1657 na 1430, pričom ide o najnižší počet od roku 2015," priblížili v ročenke. Vo výkone trestu bolo ku koncu vlaňajška 8674 osôb. Je to o 188 menej ako v roku 2020.



Pri odsúdených zaradených do maximálneho stupňa stráženia bol zaznamenaný nárast o osem osôb. "U ostatných skupín odsúdených zaradených do minimálneho, stredného stupňa stráženia a mladistvých bol zaznamenaný mierny pokles."



U väznených osôb s cudzou štátnou príslušnosťou bol zaznamenaný nárast počtu a súčasne historicky najvyšší počet. "Išlo celkom o 261 osôb, kde najpočetnejšou skupinou boli predovšetkým občania Ukrajiny (57), Českej republiky (50), Rumunska (22), Poľska a Srbska (po 18), Macedónska (desať) a Maďarska (deväť)," informoval zbor.



Do nariadeného výkonu trestu nenastúpilo ku koncu vlaňajška 1271 osôb (1086 mužov a 185 žien). ZVJS priblížil, že išlo o päť mladistvých, 799 nenastúpených odsúdených do ústavov s minimálnym stupňom stráženia, 438 nenastúpených odsúdených do ústavov so stredným stupňom stráženia a 29 nenastúpených odsúdených do ústavov s maximálnym stupňom stráženia.