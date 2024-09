V roku 2023 podporili dotáciami vyše 800 projektov krajanských komunít

Bratislava 25. septembra (TASR) - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytol v roku 2023 v rámci svojej dotačnej schémy finančné prostriedky v sume 2.319.316 eur pre 806 projektov z 27 krajín, v ktorých zahraniční Slováci vykonávajú aktivity na zachovanie slovenského jazyka a národnej identity. Vyplýva to zo Správy za rok 2023 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a návrhu programu štátnej politiky vo vzťahu ku krajanským komunitám na rok 2025. Správu úradu v stredu schválila vláda.



Najviac projektov (445) a najvyššiu sumu prostriedkov (1.303. 531 eur) vyplatil ÚSŽZ na projekty v oblasti kultúry. V oblasti vzdelávania, vedy a výskumu zrealizoval podporu 256 schválených žiadostí sumou 833.005 eur. Úrad takisto poskytol 146.600 eur pre 83 informačných projektov krajanských komunít, rovnako i 36.000 eur pre 22 mediálnych projektov zahraničných Slovákov.



Správa takisto informuje o počte vydaných osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré držiteľom napríklad zjednodušuje prístup na slovenský pracovný trh. V roku 2023 vydal úrad 735 osvedčení, viac ako polovica (414) bola pre žiadateľov zo Srbska, 273 osvedčení vydal pre žiadateľov z Ukrajiny. "V roku 2023 sa výrazne zvýšil počet prijatých žiadostí zo Spojených štátov amerických," upozornili predkladatelia správy, ÚSŽZ vydal v tomto prípade 38 osvedčení.



Súčasťou materiálu je aj návrh štátnej politiky zameranej na krajanské komunity v roku 2025. V rámci výzvy všestranne podporovať krajanské prostredie vyzýva ÚSŽZ klásť dôraz na prácu s mladou generáciou a na jej podporu. "Využívaním moderných komunikačných prvkov, ako je digitálna agenda, komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí, inovatívne riešenia a podobne," uviedli autori správy.



Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj výskumnej činnosti v radoch krajanskej komunity s posúdením možnosti využitia výsledkov týchto výskumov v prospech SR. K prioritám v štátnej politike by malo patriť aj systematické budovanie vzťahov s novovytváranými slovenskými diaspórami.



Podľa oficiálnych údajov jednotlivých štátnych štatistických úradov žilo v roku 2023 v zahraničí 1.310.804 Slovákov. Odhady krajanských komunít a zastupiteľských úradov SR v zahraničí hovoria o vyše 1.748.000 Slovákoch a ich potomkoch, ktorí našli domov v rôznych častiach sveta.