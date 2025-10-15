< sekcia Slovensko
V roku 2024 pacientom podali rekordný počet anestézií
Lekári ich podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vykonali najviac za posledných pätnásť rokov.
Bratislava 15. októbra (TASR) - Počet predanestetických vyšetrení aj samotných anestézií na Slovensku v roku 2024 výrazne narástol. Lekári ich podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vykonali najviac za posledných pätnásť rokov. Vlani bolo pacientom aplikovaných viac než 358.000 anestézií, pričom takmer 80 percent tvorili tzv. narkózy - celkové anestézie. Ako TASR informovali z NCZI, dáta zverejnili pri príležitosti výročia prvého použitia modernej anestézie zo 16. októbra 1846.
V roku 2024 bolo vykonaných 326.277 predanestetických vyšetrení, čo predstavuje nárast o 2,3 percenta oproti roku 2023 a zároveň najvyšší počet od roku 2009. Až 88,3 percenta týchto vyšetrení sa týkalo dospelých pacientov, prevažne ambulantných. Najviac vyšetrení pred plánovanou anestéziou vykázali zdravotnícke zariadenia v Bratislavskom a Košickom kraji.
„Pacientom bolo vlani aplikovaných 358.183 anestézií, čo je o 5,9 percenta viac ako v roku 2023. Až 79,1 percenta z nich tvorili celkové anestézie, 15,3 percenta tzv. regionálne anestézie a 5,5 percenta kombinované anestézie,“ priblížila hovorkyňa NCZI Alena Krčová. Z celkového počtu bolo 319.197 anestézií aplikovaných pacientom vo veku 19 a viac rokov.
Podľa klasifikácie Americkej spoločnosti anestéziológov (ASA) sa najviac výkonov týkalo pacientov kategórie ASA 2, teda s miernym systémovým ochorením, išlo o 162.263 pacientov, čo je medziročný nárast o 7,5 percenta. Nasledovali zdraví pacienti ASA 1, pri ktorých bol zaznamenaný pokles o 1,1 percenta, a pacienti so závažným systémovým ochorením - ASA 3. Pri pacientoch ASA 4 so život ohrozujúcim ochorením stúpol počet výkonov o 8,8 percenta, pri ASA 5 - vážne chorých pacientoch s pravdepodobným úmrtím - o 1,6 percenta.
V roku 2024 bol v rámci výkonov intenzívnej starostlivosti vykázaný najvyšší počet pacientov s aplikáciou centrálneho venózneho katétra u 15.105 osôb. Nasledovali výkony artériového katétra u 11.650 pacientov a gastrická sonda s počtom 10.155 pacientov
