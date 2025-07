V roku 2024 súdy rozviedli 8397 manželstiev

Bratislava 27. júla (TASR) - Súdy v SR rozviedli v minulom roku 8397 manželstiev, čo predstavuje 90,64 percenta z počtu podaných návrhov na rozvod manželstva. Na okresné súdy došlo spolu 10.448 návrhov na rozvod manželstva. Je to o 126 návrhov viac ako v roku 2023. V sledovanom období piatich rokov je to nárast o 0,51 percenta oproti roku 2020. Vyplýva to zo štatistickej ročenky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR za rok 2024, ktorú zverejnilo na svojom webe.



Z rozvedených manželstiev bolo vlani 4986 (52,65 percenta) s maloletými deťmi. Najväčší podiel rozvodov tvorili rodiny s jedným dieťaťom, ktoré predstavovali 51,30 percenta zo všetkých rozvedených manželstiev s maloletými deťmi.



Najčastejšou príčinou rozvratu v rozvedených manželstvách bola podľa MS rozdielnosť pováh, názorov a záujmov, ktorá sa vyskytla u mužov v 5869 prípadoch, čo predstavuje 69,89 percenta z celkového počtu rozvedených manželstiev. V 5881 prípadoch u žien, čo predstavuje 70,04 percenta z celkového počtu rozvedených manželstiev. „Táto príčina má stabilné miesto ako najčastejšie uvádzanej príčiny za posledných päť rokov ako u mužov, tak aj u žien,“ priblížil rezort.



Ďalším najčastejším dôvodom u mužov bola nevera, ktorá bola uvedená v 800 prípadoch, čo predstavuje 9,53 percenta z celkového počtu rozvedených manželstiev. U žien boli druhým najčastejším dôvodom „ostatné príčiny“, ktoré sa vyskytli v 884 prípadoch, čo predstavuje 10,53 percenta z celkového počtu rozvedených manželstiev.



Ako tretia najčastejšia príčina rozvratu v rozvedených manželstvách sú „ostatné príčiny“ u mužov v 695 rozvedených manželstvách, čo predstavuje 8,28 percenta z celkového počtu rozvedených manželstiev. U žien bola uvedená ako tretia najčastejšia príčina nevera, a to pri 628 rozvedených manželstvách, čo predstavuje 7,48 percenta z celkového počtu rozvedených manželstiev.



Percentuálne významnou položkou v zozname príčin je podľa štatistiky alkoholizmus pri mužoch v 435 prípadoch, čo je 5,18 percenta z celkového počtu rozvedených manželstiev. U žien významnou položkou boli rozvody, pri ktorých súd nezistil zavinenie, v počte 599 prípadov, čo je 7,13 percenta z celkového počtu rozvedených manželstiev.



„Z celkového počtu rozvedených manželstiev v roku 2024 bolo najviac rozvedených takých, ktoré trvali 20 rokov a viac, a to predstavovalo až 27,18 percenta z celkového počtu rozvedených manželstiev, najmenej tie, ktoré trvali do jedného roka, čo predstavovalo 0,91 percenta z celkového počtu rozvedených manželstiev,“ dodalo MS.