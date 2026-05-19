V roku 2025 dosiahli celkové výdavky na lieky takmer 2,6 miliardy eur
Napriek rastúcim výdavkom klesol počet vydaných balení minulý rok približne o jedno percento.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - V minulom roku dosiahli celkové výdavky na lieky takmer 2,6 miliardy eur. Úhrada zdravotných poisťovní (ZP) z toho predstavovala 1,9 miliardy eur. Od roku 2015 stúpli úhrady pacientov až o vyše 71 percent a úhrady ZP o 53,5 percenta. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). TASR o tom informovala Simona Uhlárová Jarošová z organizácie.
Napriek rastúcim výdavkom klesol počet vydaných balení minulý rok približne o jedno percento. „V roku 2025 bolo vydaných celkovo 162 miliónov balení liekov. Z toho 57 percent tvorili lieky plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia, 26 percent predstavovali voľnopredajné lieky, pre nemocnice a neštátne ambulancie bolo vydaných necelých sedem percent a lieky na recept bez úhrady z verejného zdravotného poistenia predstavovali približne desať percent z celkového počtu balení,“ spresnila Uhlárová Jarošová.
Priblížila, že najvyššiu sumu uhradili v minulom roku ZP za lieky zo skupiny antineoplastiká (na liečbu rakoviny) a imunomodulátory (upravujú činnosť imunitného systému), ako aj za lieky na tráviaci trakt a metabolizmus. Najčastejšie predpisovanou skupinou boli podľa dát NCZI lieky na kardiovaskulárny systém (približne 27 miliónov balení), druhou najviac zastúpenou skupinou boli lieky na nervový systém. V posledných rokoch kontinuálne rastie celková úhrada liekov na nervový systém. Medziročne sa zvýšila najmä spotreba v skupine iných analgetík a antipyretík, kde úhrady ZP stúpli o 67 percent. Mierny nárast bol zaznamenaný pri antidepresívach, hypnotikách a sedatívach.
V minulom roku boli najčastejšie vydanými liekmi na lekársky predpis hradenými z verejného zdravotného poistenia Flector Rapid a Agen. Aj ďalšie popredné miesta obsadili lieky určené na liečbu vysokého krvného tlaku a bolesti, ale aj na liečbu nespavosti.
V lekárňach sa v roku 2025 predalo 41,5 milióna balení voľnopredajných liekov v celkovej hodnote 324 miliónov eur. Medzi najčastejšie kupované patrili Paralen a Muconasal plus.
V posledných rokoch rastie aj počet vydaných balení liekov s účinnými látkami semaglutid, tirzepatid a liraglutid, ktoré patria do skupiny agonistov GLP-1 receptorov. Tieto lieky sú primárne určené na liečbu diabetu druhého typu a v indikovaných prípadoch obezity. „Kým v roku 2023 bolo vydaných približne 150.000 balení týchto liekov, v roku 2024 to bolo 226.000 balení a minulý rok počet vydaných balení prekročil 366.000,“ dodala Uhlárová Jarošová.
