V rómskej osade, kde je 10 % pozitívnych testov, ide celá do karantény

Bratislava 2. apríla (TASR) – Ak bude pri testovaní v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) pozitívne testovaných viac ako desať percent osôb, bude potrebné dať do karantény celú osadu. Upozornili na to predkladatelia návrhu plánu riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorý vo štvrtok schválila vláda.



"Osoby, u ktorých sa laboratórne potvrdila infekcia novým koronavírusom, ich telesná teplota je vyššia ako 38 stupňov Celzia a sú prítomné ďalšie príznaky ako dýchavičnosť a kašeľ, budú prevezené na hospitalizáciu do určených zdravotníckych zariadení,“ dodali predkladatelia materiálu.



Konkrétne postupy v prípade jednotlivých lokalít určí príslušný regionálny hygienik. "Ak sa budú prípady riešiť individuálne, stredne ťažké a ťažké prípady budú hospitalizované v určenom zdravotníckom zariadení, ľahšie formy v karanténnom ubytovacom zariadení (ubytovne, improvizovaná nemocnica, školy a pod.) Je potrebné testovať všetky prípady ochorenia," upozornili predkladatelia materiálu.



Poukázali tiež na to, že ak bude v karanténe celá osada, ťažšie prípady budú hospitalizované v určenom zdravotníckom zariadení. "Ostatní zostávajú v domácej izolácii a je im priebežne poskytovaná zdravotná starostlivosť za účasti vojenských zdravotníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov," doplnili.



S masívnym testovaním v marginalizovaných rómskych komunitách sa začne v piatok (3. 4.) Cieľom je zistiť skutočný stav a zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu nového koronavírusu v týchto lokalitách. Permanentný krízový štáb disponuje informáciami, že približne 1400 príslušníkov MRK prišlo nedávno zo zahraničia a asi u 220 sa pozorovali klinické príznaky respiračného ochorenia.



V prvej fáze testovania vytypovali 33 lokalít, v piatok sa má začať v lokalitách Kecerovce, Jarovnice, Trebišov a Markušovce. Následne budú medzi vybranými lokalitami napríklad Fiľakovo, Šumiac, Bardejov, Zborov, Spišský Štiavnik, Batizovce, Hranovnica, Nacina Ves, Krompachy, Nálepkovo, Žehra, Ochtiná.



Odbery klinických vzoriek zabezpečia odberové skupiny príslušníkov Ozbrojených síl SR, za asistencie polície a mimovládnych organizácií. Testovanie klinických vzoriek zabezpečia regionálne úrady verejného zdravotníctva v Košiciach, Banskej Bystrici a Trenčíne a Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.