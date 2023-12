V rozhlasovom vysielaní budú dominovať Vianočné rozhovory

Bratislava 18. decembra (TASR) - Počas vianočného trojdnia budú v Rádiu Slovensko dominovať Vianočné rozhovory so zaujímavými hosťami. Medzi nimi sú herečka Božidara Turzonovová, speváčka Sima Magušinová, lekár-záchranár Tadeáš Mazúr, herec Peter Sklár či český moderátor a herec Marek Eben. "Vo vysielaní nebudú chýbať ani tradičná Polnočná (Vianočná vigília) z Katedrály svätej Alžbety v Košiciach a požehnanie mestu a svetu Urbi Et Orbi v Ríme," avizuje RTVS.



Poslucháčov Rádia Slovensko čaká napríklad aj premiéra spoločného koncertu Slovenského a Českého rozhlasu (24. 12.), v rámci ktorého sa od 21.00 h predstavia Big Band Gustáva Broma, Lash And Grey, Veronika Rabada, Martin Gyimesi. Druhý sviatok vianočný (26. 12.) ponúkne v rovnakom čase záznam z koncertu pri príležitosti 80. narodenín Petra Lipu. Vo sviatočnom čase čakajú poslucháčov tiež premiéry hier Radošinského naivného divadla pri príležitosti 60. výročia založenia divadelného súboru.



Rádio Regina sa prihovorí deťom novými rozprávkovými hrami v programe Dobrú noc, deti! vždy o 18.00 h. Na Štedrý deň sa detskí poslucháči môžu tešiť aj na rozprávkovú hru Myšacia bundička a 26. decembra na hru Traja kamoši a fakticky fantastický poklad. "Nadväzuje na vlaňajšiu vianočnú rozprávku," poznamenáva RTVS. Z hudobných programov avizuje Vianočný koncert OĽUN-u a jeho hostí, v ktorom účinkujú sólisti Martina Ťasková Kanošová, Paulína Šolcová, Helena Zahradníková a Jan Olexa, ďalej zoskupenia Detský folklórny súbor (FS) Prvosienka, dievčenská spevácka skupina FS Technik a Mužská spevácka skupina Kúcané. "Koncert ponúkne zaujímavé spracovania tradičných slovenských kolied a vianočných piesní z rôznych kútov Slovenska. Okrem toho zaznejú skladby z tvorby Jána Kružliaka st., Martina Petríka, Petra Jantoščiaka, ale aj nedávno zosnulého Igora Bázlika," dodáva RTVS ku koncertu vysielanému 25. decembra o 20.05 h.



V Rádiu Devín zaznejú na Štedrý deň o 15.30 h koledy v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a Detského a dievčenského speváckeho zboru. Vo viacerých reláciách majú počas sviatkov zaznieť vianočné hudobné inšpirácie domácej a zahraničnej hudby rôznych štýlov a žánrov. Vysielať sa budú aj publicistické pásma a rozhlasové hry. V pondelok (25. 12.) to bude premiéra hry pre mládež Agáta, kde si? o neposednom dievčati, ktoré sa stále nudí a jeho najväčšou túžbou je dostať mobil, čo sa aj stane. V utorok (26. 12.) ponúkne Rádio Devín poslucháčom v premiére rozhlasovú hru Júliusa Barča-Ivana Koniec. V povianočnom týždni (27. - 30. 12.) uvedie Dostojevského dielo Besy ako štvordielny dramatický seriál, ktorý s hercami nahrávali tohto roku aj v exteriéroch.