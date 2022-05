V Rudňanoch po rekonštrukcii vznikne zariadenie pre štyridsať seniorov

Rudňany 18. mája (TASR) – Obec Rudňany v okrese Spišská Nová Ves vybuduje zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 klientov. Vzniknúť má rekonštrukciou nevyužívaného objektu a obec ho chce prevádzkovať vo vlastnej réžii.



"Vzhľadom k tomu, že zabezpečujeme opatrovateľskú službu, ale keďže nemáme už toľko možností a respektíve ani finančných prostriedkov na to, aby sme to dokázali takto zabezpečiť, tak sme sa rozhodli, že vysporiadame cirkevnú budovu, ktorá bola opustená a začneme s prípravami pre projektovú dokumentáciu a samotné spustenie rekonštrukcie budovy budúceho zariadenia pre seniorov," uviedol pre TASR starosta obce Rudňany Rastislav Neuvirth.



Rekonštrukciu bude obec financovať z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a zvyšok doplatí z vlastného rozpočtu. "Úver by mal byť vo výške 1,8 milióna eur a zároveň naše financovanie by malo byť do výšky 500.000 eur. Takže celkovo to vychádza na nejakých 2,3 milióna eur," priblížil starosta s tým, že aktuálne je úver v procese schvaľovania.



"V rámci ŠFRB sú podmienky dané, že je to pre maximálnu kapacitu 40 klientov, takže aj takto sme sa na to zamerali. Malo by tam byť v prvej fáze zamestnaných približne 20 ľudí, čiže vidím to aj ako potenciál v rámci zamestnanosti obyvateľov našej obce," vysvetlil Neuvirth.



Zariadenie bude obec prevádzkovať vo vlastnej réžii, financie na mzdy chce však získať od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Stavbu odovzdajú podľa starostu na rekonštrukciu 25. mája, zariadenie plánujú spustiť do prevádzky v polovici budúceho roka.



Obec má 5000 obyvateľov a ročne hospodári so sumou približne 1,8 milióna eur.