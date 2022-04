V Rumunsku zatkli medzinárodne hľadaných Slovákov

Bratislava 16. apríla (TASR) - V rumunskom meste Satu Mare sa podarilo vypátrať a zatknúť 47-ročného Romana K. a 36-ročného Romana Č., ktorí mali na Slovensku dlhodobo páchať drogovú a násilnú trestnú činnosť v rámci zločineckej skupiny zo Serede. Rumunský súd ich vzal v piatok (15. 4.) do väzby a v súčasnosti prebieha rozhodovanie o ďalšom postupe v súvislosti s ich vydaním na Slovensko. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru (PZ) Michal Slivka.



"Hľadaní mali dlhodobo páchať drogovú a násilnú trestnú činnosť. Prevažne v Trnavskom a Bratislavskom kraji ako členovia zločineckej skupiny zo Serede. Za tieto trestné činy by im v prípade dokázania viny hrozil trest odňatia slobody až na 25 rokov alebo doživotie," priblížil Slivka.



Muži boli od roku 2019 na úteku. Špecializovaný trestný súd v Pezinku na nich preto vydal Európsky zatýkací rozkaz pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.



"Hľadané osoby sa po svojom úteku zo Slovenska dlhodobo zdržiavali na Ukrajine. Pohybovali sa pod falošnou identitou, preto ich bolo veľmi náročné monitorovať," uviedol hovorca. Cieľoví pátrači z Prezídia PZ zistili, že sa pre vojnový konflikt na Ukrajine budú presúvať do niektorej z krajín Európskej únie. Na základe výmeny operatívnych poznatkov s partnermi v Rumunsku sa mužov podarilo vypátrať 13. apríla.