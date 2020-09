V Sade J. Kráľa sa začali reštaurátorské práce na gotickej veži

Bratislava 12. septembra (TASR) – V bratislavskom Sade Janka Kráľa, v najstaršom verejnom parku v strednej Európe, sa na gotickej veži z františkánskeho kostola začali reštaurátorské práce. Momentálne realizujú reštaurátorský výskum. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Reštaurátorské práce budú podľa mesta realizované konzervačným spôsobom, pri zachovaní čo najpôvodnejšej hmoty a formy pamiatky. "Práce by mali byť ukončené do konca tohto roka. Základnými kritériami pri obnove pamiatky sú zachovanie originálu, odstránenie poškodení, deštrukcií a nevhodných sekundárnych zásahov, i lokálne doplnenie chýbajúcich častí a detailov," spresnila Rajčanová.



Gotická veža v Sade Janka Kráľa je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Je to veža z Františkánskeho kostola pochádzajúca z prvej štvrtiny 15. storočia, ktorá bola pre vážne poruchy pri zemetrasení v roku 1897 sňatá z kostola a nahradená kópiou, podľa návrhu architekta Schuleka. Pôvodná veža je v sade umiestnená ako záhradný pavilón.