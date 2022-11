V samosprávnych voľbách bolo menej platných hlasov oproti minulosti

Bratislava 21. novembra (TASR) - V spojených samosprávnych voľbách zaznamenalo Ministerstvo vnútra (MV) SR pokles platných hlasov oproti voľbám v roku 2017 a 2018, ako aj oproti predchádzajúcim rokom. Pri krajských voľbách bolo platných hlasov o sedem percent menej ako pri voľbách v roku 2017.



"Podiel platných hlasov v komunálnych voľbách klesol oproti roku 2018 o 0,8 percentuálneho bodu pre voľbu starostu a o 1,5 percentuálneho bodu pre voľby do obecného zastupiteľstva. V prípade krajských volieb predstavuje oproti roku 2017 pokles podielu platných hlasov 7 percentuálnych bodov pre voľby predsedu VÚC aj pre voľby do krajského zastupiteľstva," uviedlo MV na svojom webe.



Podiel platných hlasov pri komunálnych voľbách bol 96,2 percenta pre voľby starostu a 95,4 percenta pre voľby do obecného zastupiteľstva. Podiel platných hlasov pri krajských voľbách predstavoval 89,5 percenta pre voľby predsedu vyššieho územného celku (VÚC) a 90 percent pre voľby do krajského zastupiteľstva.



Ministerstvo predpokladá, že časť voličov si vo volebnej miestnosti prevzala obálky a hlasovacie lístky aj pre krajské voľby, avšak následne mohla prejaviť nezáujem hlasovať v nich a vhodila do schránky prázdnu obálku alebo na lístku nezakrúžkovala kandidátov.



"Tieto výrazné rozdiely podielu platných hlasov pre jedny a druhé voľby potvrdzujú skutočnosť, že pri preberaní hlasovacích lístkov sa časť voličov rozhodla v krajských voľbách nehlasovať, preto vložila prázdnu hlasovaciu obálku do volebnej schránky. Potvrdzujú to aj dopyty, s ktorými sa voliči obracali na infolinku ministerstva vnútra," priblížila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán MV SR Eva Chmelová.



Rezort tiež upozornil, že zápisnice okrskových volebných komisií obsahujú len počet a podiel platných hlasovacích lístkov bez špecifikácie dôvodu neplatných hlasov. Dôvodom môže byť odovzdanie prázdnej obálky, lístok s chybou v krúžkovaní či zámena obálok pre jednotlivé voľby.



Spojené samosprávne voľby sa konali 29. októbra. Voliči si vyberali starostov, respektíve primátorov, šéfov krajov, ako aj poslancov v jednotlivých zastupiteľstvách. Účasť v komunálnych voľbách dosiahla 46,19 percenta a vo voľbách do VÚC 43,74 percenta.