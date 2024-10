V SAV vyvinuli elastický model DNA, ukazuje hlavné vlastnosti molekuly

Bratislava 8. októbra (TASR) - Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) vyvinuli trojrozmerný elastický model molekuly DNA. Môže byť dôležitou pomôckou pri objasňovaní vzťahov medzi štruktúrou, mechanickými vlastnosťami a biologickými funkciami tejto molekuly. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.



"Model môže slúžiť ako skvelý učebný nástroj pre školy. Dá sa chytiť do rúk a preskúmať, je zábavný a interaktívny, ale vie byť aj pomôckou pre vedcov pri výskume DNA a vytváraní počítačových modelov," priblížil Dušan Račko z Ústavu polymérov SAV. Pozval potenciálnych partnerov na spoluprácu a licencovanie, aby spoločne prispeli k uvedeniu elastického modelu do praktického života.



Hovorkyňa podotkla, že je ťažké nájsť trojrozmerný model, ktorý by sa dal uchopiť do rúk a dali by sa na ňom verne ukázať štruktúrne a mechanické vlastnosti DNA. "Existujú rôzne demonštrátory, molekulové stavebnice a 3D tlačené modely, ktoré však často nesprávne zobrazujú DNA ako ľavotočivú, pričom ona je pravotočivá. Ďalej verne nezobrazujú striedanie hlavného a vedľajšieho závitu, taktiež zobrazujú nesprávny počet báz, alebo zobrazujú len jednu polotočku DNA dvojzávitnice namiesto celej otočky," objasnil Račko.



Ako doplnil, nový elastický model DNA nemá uvedené nevýhody a dajú sa na ňom demonštrovať rôzne priestorové a mechanické vlastnosti molekuly DNA. SAV podľa jej hovorkyne podala na tento model slovenskú prioritnú patentovú prihlášku.