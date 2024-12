V Selenči si Slováci pestujú tradíciu pečenia vianočných oblátok

Selenča/Lug 24. decembra (TASR) - V slovenskej vojvodinskej obci Selenča sa na vianočné sviatky pripravujú evanjelici aj katolíci. Podľa kňaza farnosti Najsvätejšej trojice v Selenči Sinišu Tumbasa Loketića je pre veriacich príznačné to, že sa na Vianoce pripravujú počas celého adventného obdobia, informuje spravodajca TASR.



"Advent je obdobím, ktoré nám pomáha pripraviť sa na Vianoce. V celej našej cirkvi je zvykom, že sa konajú rorátne sväté omše. Po nich deti prichádzajú na faru, kde sa im ponúka čaj a oblátky. Pečú ich farníčky. Tento rok sme upiekli asi štyri a pol tisíc oblátok," konštatoval pre TASR kňaz Siniša Tumbas Loketić. Zároveň dodal, že si nevšimol špecifiká, ktoré by boli typické iba pre Selenču a túto farnosť.



Farár v cirkevnom zbore Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Selenči Miroslav Poničan pre TASR poznamenal, že sa v tamojšej komunite evanjelikov tiež snažia obnoviť tradíciu pečenia vianočných oblátok. "Bola to tradícia, ktorá medzi evanjelikmi zanikla a snažíme sa ju oživiť. V minulosti oblátky piekol jeden človek - farár, richtár či učiteľ. Mali za úlohu ich upiecť pre celú dedinu. Katolíci túto tradíciu pestujú dodnes, ale je to aj evanjelický zvyk," uviedol farár Poničan.



Dodal, že tento zvyk nie je príznačný iba pre Selenču. "Na Slovensku je to bežné. Zaujímavé je to, že som náradie na prípravu oblátok našiel aj na fare v obci Laliť, čo je dôkazom, že sa najmenej v dvoch cirkevných zboroch pripravovali oblátky," uzavrel.



V obci Lug si obyvatelia taktiež zachovávajú vianočné tradície. Ich súčasťou sú polazuvári, čiže vinšovníci. Sú nimi deti, ktoré navštevujú rodákov a kamarátov, zarecitujú im vianočnú báseň a za odmenu dostávajú sladkosti a peniaze. "Na Vianoce vítame polazuvárov. Keď sme boli malí, dali nám oriešky a koláčiky. Neboli dináre ako teraz," priblížila Katarína Kolárová.



Súčasťou vianočného obeda v Lugu je tradičná sarma, kvasené kapustné listy plnené mletým bravčovým či hovädzím mäsom, do ktorého sa pridávajú údeniny, koreniny a ryža. Podľa Kataríny Kolárovej sa pripravuje deň pred sviatkom, keďže na Vianoce sa nevarí. "Na Vianoce sa tradične jedáva sarma. Z tradičných koláčov treba spomenúť orechové šápy. V minulosti sa torty nepiekli, dnes sa však vianočný obed bez torty nezaobíde," uzatvorila.



(spravodajca TASR Miroslav Gašpar) him