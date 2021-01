V Šelpiciach našli v kamióne šiestich, v Domaníkoch troch migrantov

Bratislava 9. januára (TASR) – V Šelpiciach v okrese Trnava a v Domaníkoch v okrese Krupina našli v piatok (8. 1.) v kamiónoch dokopy deviatich migrantov z Afganistanu. Boli medzi nimi aj maloletí. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



V Šelpiciach našli šiestich Afgancov pri kontrole tovaru v nákladnom priestore kamiónu. Štyria boli maloleté osoby bez sprievodu. Ďalší dvaja dospelí boli žiadateľmi o udelenie azylu v Rumunsku. "S cieľom návratu podľa Dublinského nariadenia boli umiestnení v zariadení pre cudzincov v Medveďove. Cudzinci vycestovali z domovskej krajiny pre zlé životné podmienky a občiansku vojnu," spresnila Bárdyová. Do kamióna nastúpili podľa polície za pomoci prevádzača na parkovisku v Rumunsku. Kamión smeroval z Bulharska cez Rumunsko a Maďarsko na Slovensko. Všetkých cudzincov ešte podrobili testu na ochorenie COVID-19.



V obci Domaníky na ceste v smere do Zvolena začul vodič z návesu nákladného vozidla buchot. Policajti po príchode na miesto zistili, že v návese sa nachádzajú traja cudzinci. "Keďže nemali žiadne doklady, prípad si prevzali policajti cudzineckej polície. Po prvotných úkonoch zistili, že cudzinci sú štátnymi príslušníkmi Afganistanu a v minulosti už požiadali o azyl v Rumunsku," uviedla Bárdyová.



Dvaja maloletí cudzinci budú dočasne umiestnení v centre pre maloletých bez sprievodu v Medzilaborciach. S plnoletým cudzincom bude podľa polície začaté konanie o jeho návrate do Rumunska v zmysle Dublinského dohovoru. Prípadom sa začala zaoberať aj Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii pre podozrenie z prevádzačstva.