V siedmich mestách vďaka Kauflandu vyrastie moderný K Park

Bratislava 17. februára (OTS) - Do prvého ročníka sa zapojilo 36 miest a mestských častí z celého Slovenska, ktoré sa uchádzali o atraktívny športovo-oddychový areál. Ľudia rozhodli, ktorých sedem miest získa od reťazca K Park. V hlasovaní verejnosti odovzdali celkovo 980037 hlasov.V prvej sedmičke sa umiestniliTieto mestá a mestské časti získali najviäčší počet prepočítaných hlasov. Za ich zaslúženým víťazstvom je nielen aktivita mestských zastupiteľstiev, ale aj mnohých skupín obyvateľov, ktoré sa na podporu hlasovania aktivizovali na sociálnych sieťach.V priebehu tohto roka v spomínaných mestách Kauflad vybuduje nový areál, v ktorom si najmä mladí ľudia budú môcť zašportovať. Ponúkne im na to mnoho príležitostí: môžu si užiť jazdu na obľúbenom skateboarde i kolobežke, zahrať streetball či ping pong, zacvičiť si na workoutovej konštrukcii, alebo vyskúšať lezeckú stenu. Nebudú chýbať ani lavičky a trávnatá plocha na piknik.Hlavným cieľom prvého ročníka projektu K Park je dostať mladšie vekové ročníky od počítačov, tabletov či mobilov a motivovať ich, aby si s partiou kamarátov užili pohyb na čerstvom vzduchu.hovoríNové športovo-oddychové areály by mali v mestách vyrásť od mája do augusta. Viac informácií nájdete na www.kauflandpark.sk