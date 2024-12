Bratislava 31. decembra (TASR) - V sieti nemocníc spoločnosti Agel stiahli výpovede všetci lekári. Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach Agel sa bude pokračovať v plynulom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pre TASR to uviedla zástupkyňa hovorcu spoločnosti Agel Jarmila Ševčíková.



Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský v utorok pre TASR potvrdil, že rokujú so sieťami nemocníc Agel a Penta Hospitals i s rezortom zdravotníctva o dodatkoch k pracovným zmluvám. Ministerstvo zdravotníctva SR pre TASR deklarovalo, že situáciu aktívne rieši.



LOZ potvrdilo, že od 1. januára 2025 hrozí, že vyše 3300 lekárov vo výpovedi nenastúpi do práce. Zdôvodňuje to tým, že zhruba 20 lekárov stále s nemocnicami spoločností Agel a Penta Hospitals neuzavrelo dodatky k zmluvám, na ktorých sa dohodlo LOZ s ministerstvom zdravotníctva.