V školách bude cez 6700 asistentov, pribudnú i zdravotní asistenti

Bratislava 4. septembra (TASR) - V novom školskom roku 2022/2023 začne v školách pôsobiť viac ako 6700 asistentov učiteľa. Po novom pribudnú v školskom prostredí aj zdravotní pracovníci.



"V tomto školskom roku je na asistentov učiteľa vyčlenených spolu 91,2 milióna eur, vďaka čomu bude na školách pôsobiť 6744 asistentov učiteľa," uviedli pre TASR z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Okrem toho sa podarilo presadiť navýšenie počtu asistentov aj z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ďalších 600 asistentov tak do škôl pribudne v októbri.



Ďalším podporným opatrením z plánu obnovy pre deti so špeciálnymi či zdravotnými potrebami sú aj zdravotní pracovníci v školách. Poskytovať budú zdravotnú a ošetrovateľskú činnosť. "Podporených bolo v tomto pilotnom projekte sumou 3,4 milióna eur z plánu obnovy dovedna 92 škôl. Školy môžu z tejto sumy čerpať od 1. septembra do konca augusta 2024," uzavreli z ministerstva školstva.