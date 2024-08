V školskom stravovaní budú nové receptúry, čerstvá zelenina a ovocie

Bratislava 13. augusta (TASR) - V školských jedálňach pribudnú nové receptúry, chutnejšie pokrmy, čerstvá zelenina a ovocie a zároveň sa zníži obsah cukru v nápojoch. Vyplýva to z revízie Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie. Je to záväzný dokument, ktorým sa pri príprave jedál riadia školské jedálne. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



"Naším cieľom je, aby školské jedálne poskytovali deťom zdravé a chutné pokrmy. Zníženie obsahu cukru, soli a nezdravých tukov v jedlách je kľúčové pre zdravý vývin detí. S novými receptúrami a so zvýšeným využitím čerstvej zeleniny a ovocia sa snažíme nielen zlepšiť kvalitu školského stravovania, ale aj podporiť správne stravovacie návyky, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ich zdravie," uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Ako priblížil rezort, chce zabezpečiť stravníkom energeticky a nutrične vyvážené pokrmy a nápoje predovšetkým bez pridaného cukru. Snahou je podľa neho používať napríklad pečivo z celozrnnej múky, obmedziť prípravu pokrmov s obsahom mäkkých mäsových výrobkov, výrobkov z údeného mäsa a vyprážaných pokrmov. Revíziou chce zároveň zvýšiť používané množstvo kvalitnej, čerstvej, sezónnej zeleniny a ovocia a viesť deti a žiakov k budovaniu správnych stravovacích návykov.