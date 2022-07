Matovič: V školstve dôjde od januára k valorizácii platov o 10 percent

Prečítajte si aj: Na väčšie platy v štátnej službe a verejnom záujme pôjde miliarda eur



Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina), predseda OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek a minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) počas tlačovej konferencie o výsledkoch kolektívneho vyjednávania KOZ a OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 13. júla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová počas tlačovej konferencie o výsledkoch kolektívneho vyjednávania KOZ a OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 13. júla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 13. júla (TASR) – V školstve dôjde k valorizácii platov od 1. januára 2023 o desať percent. Následne od septembra 2023 to bude 12 percent. Uviedol to v stredu počas tlačovej konferencie minister financií SR Igor Matovič (OĽANO).Na jeseň dostanú zamestnanci v školstve tiež 500 eur navyše, povedal predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Ide o jednorazový príspevok.Predseda Odborového zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek poznamenal, že dôjde k zrušeniu štrajkovej pohotovosti.priblížil. Pokiaľ bude kolektívna zmluva podpísaná, štrajky podľa neho nehrozia.Predseda školských odborárov poukázal na to, že intenzívne rokovania sa začali po 15. júni, keď sa uskutočnilo v Bratislave protestné zhromaždenie za vyššie platy v školstve.povedal Ondek. Zároveň konkretizoval, že od 1. januára 2023 nepedagogickí zamestnanci budú mať valorizáciu sedem percent, od septembra to bude desať percent. Pedagogickým a odborným zamestnancom, učiteľom vysokých škôl, vedeckým a výskumným pracovníkom sa od januára budúceho roka budú platy valorizovať o desať percent, následne od septembra o 12 percent.povedal Ondek s tým, že platiť má do konca augusta 2024. Zvýšenie, ktoré vrcholí 1. septembra 2023, podľa neho spôsobí, že dôjde najmä k nárastu platov začínajúcich pedagógov zhruba o 250 eur, učiteliek materských škôl, ale aj nepedagogických zamestnancov.uviedol Ondek. V niektorých prípadoch podľa jeho slov môže dôjsť k poklesu reálnej hodnoty platu.Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová uviedla, že dohoda je istým kompromisom. Ideálne rokovanie je podľa nej také, že ani jedna strana nie je spokojná.uzavrela.Dohodnutie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je podľa školských odborárov však len jednou z ich úloh. Otvorené zostávajú podľa Ondeka požiadavky na zmenu tarifnej tabuľky pre nepedagogických zamestnancov, kde niektoré tarify a platové stupne sú pod minimálnou mzdou. Riešiť sa má aj dofinancovanie zvýšených nákladov na elektrickú energiu, modernizáciu školskej infraštruktúry či zjednotenie financovania regionálneho školstva.