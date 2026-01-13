< sekcia Slovensko
V slovenskej databáze padlých v 1. svetovej vojne je vyše 45.000 mien
Vojenský historický ústav uviedol, že vo Vojenskom historickom archíve je uložených 267 matrík, ktoré historici postupne prepisujú.
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - Ku koncu minulého roka bolo v slovenskej databáze padlých v prvej svetovej vojne 45.450 mien. V roku 2025 pribudlo 10.046 zápisov. Medzinárodná databáza projektu Svet si pamätá eviduje takmer päť miliónov padlých. TASR o tom informoval Vojenský historický ústav (VHÚ). V databáze je možné vyhľadávať. Je sprístupnená na webe VHÚ.
„VHÚ ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie oceňuje uvedený medzinárodný projekt venovaný pamiatke obetí prvej z dvoch svetových vojen v histórii ľudstva. Účasť VHÚ spočíva v poskytnutí odborného príspevku o pôsobení Slovákov na bojiskách prvej svetovej vojny, zdigitalizovaných vojenských matrík padlých vojakov - príslušníkov cisárskej a kráľovskej rakúsko-uhorskej armády pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska - a dobových fotografií približujúcich každodennosť prvej svetovej vojny,“ uviedol ústav.
Ako priblížil, vo Vojenskom historickom archíve je uložených 267 matrík, ktoré historici postupne prepisujú. Musia pritom ovládať nielen historický kontext, ale mať aj jazykové znalosti. Matriky sú písané v slovenčine, češtine, maďarčine aj nemčine.
