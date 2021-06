V Slovenskom národnom múzeu vyberali nového riaditeľa Múzea Bojnice

Bratislava 4. júna (TASR) – V Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave sa v piatok konalo druhé kolo výberového konania na miesto riaditeľa SNM - Múzea Bojnice. Na verejné vypočutie postúpili z deviatich prihlásených len štyria uchádzači.



"Dôvodom vyradenia ostatných bolo to, že nesplnili požiadavky stanovené vyhlasovateľom konkurzu, a tak do druhého kola postúpili len štyria, niektorí z nich sú zamestnancami Múzea Bojnice," uviedla pre TASR Gabriela Podušelová, zástupkyňa štatutára SNM.



O post šéfa múzea zabojovali a svoju víziu jeho ďalšieho smerovania a rozvoja odprezentovali sedemčlennej výberovej komisii Diana Kmeťová Miškovičová, Andrea Smitková, Igor Socha a Martin Ilasz. "Štvrtého pána nepoznáme, ale všetci traja kolegovia, ktorí sme sa hlásili na toto miesto, veľmi dobre vychádzame, často sme sa spolu bavili o tom, čo by sa dalo vylepšiť. Dokonca aj nová digitálna múzejná expozícia Zámok včera a dnes vznikla v spolupráci nás všetkých troch kandidátov. Myslím si, že nech to vyhrá ktokoľvek, pôjde to len k lepšiemu," povedala pre TASR Kmeťová Miškovičová, ktorá je v Bojnickom zámku dokumentátorkou. Podľa nej potrebuje táto národná kultúrna pamiatka, ktorá nie je v najlepšej kondícii, nutne obnovu, svoju koncepciu však medializovať odmietla.



K svojej vízii ďalšieho smerovania a rozvoja múzea a k prvým krokom v úlohe nového riaditeľa SNM - Múzea Bojnice sa odmietol vyjadriť Igor Socha, IT špecialista Bojnického zámku, zodpovedný za digitálne a informačné technológie. Ďalšia kandidátka Smitková považuje za dôležité zvýšenie návštevníckeho komfortu. Podľa vedúcej oddelenia správy a muzealizácie zbierok, kurátorky a historičky umenia sa to dá realizovať rekonštrukciou budovy, ktorú má múzeum vo vlastníctve. "Chcela by som tam urobiť recepciu, kaviareň, aby sme mali slušné návštevnícke zázemie, aby bolo kde odložiť ruksak, kočík, bicykel," vyzdvihla Smitková "pronávštevnícky orientovanú" časť svojej koncepcie, zaviedla by tiež dočasné výstavy do novozrekonštruovaného západného krídla zámku, ktorý aj podľa nej potrebuje obnovu.



Po prezentáciách svojich koncepcií uchádzači odpovedali na otázky členov komisie. Cieľom identických otázok pre všetkých štyroch kandidátov bolo zistiť, do akej miery sa orientujú v problematike, ktorá sa týka odbornej činnosti múzea, financií i marketingu. "Každý z uchádzačov niečím zaujal, niektorý tým, čo nepovedal, a niektorí aj dobrými a zaujímavými nápadmi ako a čo zatraktívniť v Bojniciach," komentovala Podušelová verejné vypočutie. "Na základe rozhodnutia komisie bolo konečným výsledkom, že dvaja z kandidátov nevyhoveli a dvaja kandidáti splnili podľa počtu bodov podmienky úspešného kandidáta aj účasti vo výberovom konaní," konštatovala s tým, že mená úspešných uchádzačov o pozíciu riaditeľa Múzea Bojnice odporučí výberová komisia generálnemu riaditeľovi SNM. "Ten sa rozhodne, či z úspešných uchádzačov menuje jedného za riaditeľa SNM - Múzea Bojnice," uzavrela.