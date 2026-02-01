Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. február 2026Meniny má Tatiana
< sekcia Slovensko

V Slovenskom raji sčítali vodné vtáctvo: Hornádu kraľuje kačica divá

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Sčítanie je súčasťou medzinárodného monitorovacieho programu, ktorý sa zameriava na zistenie početnosti populácií nehniezdnych druhov vodných a na vodu viazaných vtákov.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 1. februára (TASR) - Na území Národného parku (NP) Slovenský raj a v kompetenčnom území Správy NP Slovenský raj sa v januári uskutočnilo zimné sčítavanie vodného vtáctva. Najpočetnejším druhom pri sčítaní bola na Hornáde kačica divá. Na sociálnej sieti o tom informuje NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi.

Sčítanie je súčasťou medzinárodného monitorovacieho programu, ktorý sa zameriava na zistenie početnosti populácií nehniezdnych druhov vodných a na vodu viazaných vtákov.

„Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácií a biotopov sledovaných druhov. Program Zimné sčítanie vodného vtáctva je v terajšej podobe na Slovensku organizovaný od roku 1991. Umožňuje odborníkom získať základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť trendy a distribúciu a odhadnúť významnosť jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov,“ uvádza NP Slovenský raj.

Do sčítavania sa tento rok zapojilo 12 mapovateľov. Na rieke Hornád sa podarilo sčítať spolu 381 jedincov v siedmich druhoch.

„Najpočetnejším druhom bola kačica divá (202 exemplárov) a kormorán veľký. Zaujímavá bola prítomnosť druhov kačica chrapka a potápač veľký. Na prítokoch Hornádu bolo spolu zistených 369 jedincov v piatich druhoch, najpočetnejší druh - kačica divá. Na rieke Hnilec bolo zistených 151 jedincov v štyroch druhoch. Najpočetnejšie druhy boli kačica divá a vodnár potočný,“ priblížil NP Slovenský raj.

Vodné nádrže boli v termíne sčítania väčšinou zamrznuté bez výskytu vtáctva s výnimkou jazierka pri kaštieli v Hodkovciach, kde zaznamenali 58 jedincov kačice divej, ako i Levočskej priehrady.
.

Neprehliadnite

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: Štúr ideálny a reálny (a národné prebudenie)