< sekcia Slovensko
V Slovenskom raji sčítali vodné vtáctvo: Hornádu kraľuje kačica divá
Sčítanie je súčasťou medzinárodného monitorovacieho programu, ktorý sa zameriava na zistenie početnosti populácií nehniezdnych druhov vodných a na vodu viazaných vtákov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 1. februára (TASR) - Na území Národného parku (NP) Slovenský raj a v kompetenčnom území Správy NP Slovenský raj sa v januári uskutočnilo zimné sčítavanie vodného vtáctva. Najpočetnejším druhom pri sčítaní bola na Hornáde kačica divá. Na sociálnej sieti o tom informuje NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
Sčítanie je súčasťou medzinárodného monitorovacieho programu, ktorý sa zameriava na zistenie početnosti populácií nehniezdnych druhov vodných a na vodu viazaných vtákov.
„Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácií a biotopov sledovaných druhov. Program Zimné sčítanie vodného vtáctva je v terajšej podobe na Slovensku organizovaný od roku 1991. Umožňuje odborníkom získať základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť trendy a distribúciu a odhadnúť významnosť jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov,“ uvádza NP Slovenský raj.
Do sčítavania sa tento rok zapojilo 12 mapovateľov. Na rieke Hornád sa podarilo sčítať spolu 381 jedincov v siedmich druhoch.
„Najpočetnejším druhom bola kačica divá (202 exemplárov) a kormorán veľký. Zaujímavá bola prítomnosť druhov kačica chrapka a potápač veľký. Na prítokoch Hornádu bolo spolu zistených 369 jedincov v piatich druhoch, najpočetnejší druh - kačica divá. Na rieke Hnilec bolo zistených 151 jedincov v štyroch druhoch. Najpočetnejšie druhy boli kačica divá a vodnár potočný,“ priblížil NP Slovenský raj.
Vodné nádrže boli v termíne sčítania väčšinou zamrznuté bez výskytu vtáctva s výnimkou jazierka pri kaštieli v Hodkovciach, kde zaznamenali 58 jedincov kačice divej, ako i Levočskej priehrady.
Sčítanie je súčasťou medzinárodného monitorovacieho programu, ktorý sa zameriava na zistenie početnosti populácií nehniezdnych druhov vodných a na vodu viazaných vtákov.
„Údaje získané v rámci tohto programu sú neskôr využívané pre ochranu populácií a biotopov sledovaných druhov. Program Zimné sčítanie vodného vtáctva je v terajšej podobe na Slovensku organizovaný od roku 1991. Umožňuje odborníkom získať základné údaje o početnostiach zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, určiť trendy a distribúciu a odhadnúť významnosť jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov,“ uvádza NP Slovenský raj.
Do sčítavania sa tento rok zapojilo 12 mapovateľov. Na rieke Hornád sa podarilo sčítať spolu 381 jedincov v siedmich druhoch.
„Najpočetnejším druhom bola kačica divá (202 exemplárov) a kormorán veľký. Zaujímavá bola prítomnosť druhov kačica chrapka a potápač veľký. Na prítokoch Hornádu bolo spolu zistených 369 jedincov v piatich druhoch, najpočetnejší druh - kačica divá. Na rieke Hnilec bolo zistených 151 jedincov v štyroch druhoch. Najpočetnejšie druhy boli kačica divá a vodnár potočný,“ priblížil NP Slovenský raj.
Vodné nádrže boli v termíne sčítania väčšinou zamrznuté bez výskytu vtáctva s výnimkou jazierka pri kaštieli v Hodkovciach, kde zaznamenali 58 jedincov kačice divej, ako i Levočskej priehrady.