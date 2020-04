V slovenských pohoriach naďalej platí malá lavínová hrozba

Liptovský Hrádok 11. apríla (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí už niekoľko dní vo všetkých pohoriach Slovenska. Snehová pokrývka je v sobotu vo všeobecnosti veľmi dobre spevnená na väčšine územia. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Sneh je z rána tvrdý, postupne však počas dňa zmäkne, hlavne na slnkom osvetlených svahoch. Občas sa na severných tienistých svahoch môže nachádzať vrstva voľného snehu alebo vetrom nafúkaná doska. "Popoludní môžeme očakávať malé lavíny alebo splazy z mokrého snehu. Uvoľnenie týchto lavín je možné najmä na extrémne strmých svahoch, a to veľkým dodatočným zaťažením," upozornil Bešinský.



V sobotu ráno bolo na horách jasno, miestami veľmi malá oblačnosť. Teplota sa pohybovala od mínus štyroch na vrcholoch hôr do troch stupňov Celzia na podhorí. Fúkal len slabý vietor prevažne severozápadného smeru do piatich metrov za sekundu. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza vo výške od 1300 až 1400 metrov nad morom.