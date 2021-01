V slovenských pohoriach napadlo do 80 centimetrov nového snehu

Liptovský Hrádok 16. januára (TASR) - Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu v najvyšších polohách všetkých slovenských pohorí. Je to dôsledok poslednej periódy sneženia, počas ktorej napadlo do 80 centimetrov nového snehu, ten padal navyše za súčinnosti vetra. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Frontálny systém sa pohyboval od severozápadu, preto sú nové zrážky sústredené najmä na južne orientovaných expozíciách. Na severných expozíciách je problematická prisnežená povrchová inovať, ktorá sa vytvorila na povrchu snehovej pokrývky počas mrazivých dní pred príchodom frontu," opísal Buliak.



Nebezpečné miesta sa tak podľa neho nachádzajú na všetkých orientáciách. "Dlhodobo nízke teploty neprajú stabilizácii snehovej pokrývky, preto je predpoklad, že v kritických miestach sa situácia bude zhoršovať. Sneh si zachováva prachový charakter, uvoľniť lavínu je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch. Počas dňa sa môžu vyskytovať aj spontánne lavíny," upozornil.



V sobotu ráno pretrvávalo v horských oblastiach zamračené počasie so slabým snežením, nízkymi teplotami a silným vetrom severozápadných smerov, ktorý dosahoval v najvyšších polohách v nárazoch rýchlosť až 23 metrov za sekundu. Ranná teplota sa pohybovala od mínus 24 stupňov Celzia v najvyšších polohách po mínus 12 stupňov Celzia na podhorí.



Sneh z poslednej periódy sneženia je uložený hlavne na južne orientovaných expozíciách. Sneh je v pohoriach rozložený veľmi nerovnomerne, najviac je akumulovaný v pásme hornej hranice lesa a na záveterných stranách hrebeňov. Na hrebeňoch sú často vytvorené mohutné preveje a záveje.