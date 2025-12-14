< sekcia Slovensko
V slovenských pohoriach platí len malé lavínové nebezpečenstvo
Vplyvom predchádzajúceho ochladenia sa snehová pokrývka stabilizovala.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 14. decembra (TASR) - Vo všetkých slovenských pohoriach platí v nedeľu len malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.
Vplyvom predchádzajúceho ochladenia sa snehová pokrývka stabilizovala. Počas dňa sa situácia na slnkom osvetlených svahoch mierne zhoršuje, problémom bude mokrý sneh. Výskyt lavín je možný len na ojedinelých, veľmi strmých svahoch, najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení.
Po zmenách kladných a záporných teplôt snehová pokrývka vo vysokých polohách zamrzla a stabilizovala sa. V priebehu dňa sneh na slnkom osvetlených svahoch mäkne a stáva sa mokrým, menej stabilným. Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky asi 1200 metrov, v najvyšších polohách dosahuje 50 až 80 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách je sneh od nadmorskej výšky 1500 metrov a dosahuje väčšinou len do 50 centimetrov.
Vplyvom predchádzajúceho ochladenia sa snehová pokrývka stabilizovala. Počas dňa sa situácia na slnkom osvetlených svahoch mierne zhoršuje, problémom bude mokrý sneh. Výskyt lavín je možný len na ojedinelých, veľmi strmých svahoch, najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení.
Po zmenách kladných a záporných teplôt snehová pokrývka vo vysokých polohách zamrzla a stabilizovala sa. V priebehu dňa sneh na slnkom osvetlených svahoch mäkne a stáva sa mokrým, menej stabilným. Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky asi 1200 metrov, v najvyšších polohách dosahuje 50 až 80 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách je sneh od nadmorskej výšky 1500 metrov a dosahuje väčšinou len do 50 centimetrov.