V službách Zboru väzenskej a justičnej stráže je aktuálne 146 psov

Bratislava 26. apríla (TASR) - V službách Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) je v súčasnosti 146 služobných psov, ktoré sú cvičené v oblasti klasickej a špeciálnej kynológie. Pritom najčastejším plemenom je nemecký ovčiak. TASR o tom informovala hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.



"Klasická kynológia zahŕňa cviky poslušnosti, pachové práce (čiže sledovanie ľudskej stopy) a cviky obrany – kam patrí ochrana psovoda, stráženie vyznačeného priestoru, vyhľadanie ukrytého páchateľa, zadržanie páchateľa a pod. Špeciálna kynológia sa zameriava na cviky poslušnosti a vyhľadávanie predmetu so špeciálnym pachom, čiže napríklad na vyhľadanie omamných a psychotropných látok alebo nástražných výbušných systémov," vysvetlila.



Ako priblížila, najčastejšie zastúpenie má medzi psami nemecký ovčiak, po ktorom nasleduje belgický ovčiak variant malinois. "Ďalšie plemená, ktoré momentálne zbor využíva na plnenie služobných činností, sú rotvajler, weimarský stavač. Prvé dve spomínané plemená sa využívajú v oboch oblastiach služobnej kynológie. Dvoch rotvajlerov, ktorými momentálne zbor disponuje, sú momentálne využívané len na špeciálnu kynológiu a rovnako tak aj dvoch weimarských stavačov," povedala hovorkyňa.



Celkový počet psovodov v zbore je 115, pričom sú zaradení v každom ústave zboru s výnimkou ústavu Nitra-Chrenová, kde túto činnosť zabezpečuje ústav Nitra. "Na základe výcviku služobných psov psovodi ZVJS vykonávajú službu na úseku služobnej kynológie v ústave, a to tým spôsobom, že zabezpečujú, respektíve sa podieľajú na strážení a eskortovaní alebo bezprostrednom prenasledovaní osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody," priblížila.



Psy v službách ZVJS vykonávajú prehliadky balíkov a korešpondencie obvinených a odsúdených osôb v miestnosti na to určenej. "Rovnako robia prehliadky vytypovaných dopravných prostriedkov, napríklad pred vjazdom do ústavu, ale aj prehliadky ciel a izieb väznených osôb alebo iných priestorov. To preventívne alebo pri podozrení, že sa tam nachádzajú omamné a psychotropné látky, nástražné a výbušné systémy alebo iné nepovolené predmety," objasnila Kacvinská.



Najstarším psom v zbore je v súčasnej dobe nemecký ovčiak Udi. "Narodil sa 6. mája 2009 v chovnej stanici služobných psov Polícia – Slovakia. Celý svoj služobný život prežil v ústave Ilava s jedným psovodom nadpráporčíkom Petrom Suchomelom. V týchto dňoch sa služobný život Udiho končí, pretože zub času už na ňom zanechal viditeľné znaky starnutia. Avšak Udi sa so svojím psovodom nelúči. Ten sa rozhodol, že si ho odkúpi a zabezpečí mu ako poďakovanie za roky spoločnej služby dôstojný dôchodok," dodala Kacvinská.