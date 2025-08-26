< sekcia Slovensko
V SND sa konala posledná rozlúčka s O. Hlaváčkom
Oldo Hlaváček zomrel v nedeľu 17. augusta vo veku 91 rokov.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) bolo v utorok dejiskom poslednej rozlúčky s hercom, zabávačom a scenáristom Oldom Hlaváčkom. Smútočný obrad s dlhoročným členom činoherného súboru, na ktorom sa stretli jeho kolegovia, rodina, priatelia a umelcovi priaznivci sa začal o 11.00 h. S prvým príhovorom vystúpila riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová, ktorá priblížila divadelnú cestu Olda Hlaváčka, na ktorej „je vidieť mnoho pokory, ale aj odvahy vyskúšať niečo nové, neobvyklé a neznáme“.
S prvou divadelnou scénou bol Oldo Hlaváček spojený od roku 1962. „Viac ako 60 rokov, bolo to intenzívne divadelné manželstvo. Pod touto značkou sa rodili priateľstvá, zásadné inscenácie, ale najmä dôležitá organizácia spoločenského života celého súboru,“ priblížila Kičiňová pôsobenie umelca, ktorý podal presvedčivé herecké výkony nielen v komediálnych úlohách, ale aj v mnohých, v ktorých sa objavil „trpký podtón, grotesknosť, zurvalosť“. „Väčšina týchto vzácnych výkonov je spojená s menami režisérov ako Karol L. Zachar, Pavol Haspra, Peter Mikulík, Ľubo Vajdička,“ pripomenula Kičiňová režisérske osobnosti, ktorým sa Hlaváček stal dvorným spolupracovníkom.
Zosnulému kolegovi, ktorý „si hlboko vážil divadlo, mal v úcte obecenstvo a cenil si svojich kolegov“, vzdali úctu Božidara Turzonovová, František Kovár, Martin Huba. „Pre nás hercov si urobil veľmi veľa, vlastne to podstatné, stmelil si súbor,“ poznamenala Turzonovová k hercovi, ktorý bol presvedčený, že „divadlo je jediné medzi umeniami, ktoré je schopné oznámiť spoločnosti, kam sa ona uberá“.
František Kovár vyzdvihol, že Oldo Hlaváček vedel poštekliť bránicu, ale nikdy svojím humorom neubližoval. „To preto, že v ňom bola zakorenená ľudskosť a predovšetkým vtip, ktorý smeroval k dokonalej pointe. Dokonca my diváci sme sa často smiali až cez slzy, čo sa podarí málokomu,“ podčiarkol. Hlaváček podľa neho obohatil úžasnou energiou, variabilitou, hĺbkou aj svoje divadelné postavy a hodnoty, ktorými žil, ukazovali mladším kolegom cestu, kadiaľ ísť životom.
Smútočnú reč predniesla aj dramaturgička Darina Abrahámová, na herca spomínal aj bývalý televízny režisér Karol Strážnický. Za STVR a jeho Dvojku mal smútočný prejav jej intendant Branislav Šanta, podľa ktorého má Oldo Hlaváček na svojom konte vyše 1000 televíznych a rozhlasových titulov.
Herecké majstrovstvo Olda Hlaváčka pripomenuli videá s ukážkami z divadelných inscenácií Na skle maľované, Sluha dvoch pánov, Šašovská komédia či Dvanásť rozhnevaných mužov. Nechýbali video ukážky z televíznych titulov Geľo Sebechlebský, Charleyho teta, Volpone, Mandragora, Prefíkaná vdova či Najdúch. Pred poslednou oponou Hlaváčkovo herectvo pripomenuli ukážky z divadelných inscenáciách Chrobák v hlave, Kým kohút nezaspieva, Inkognito, Skrotenie zlej ženy, Odchádzanie, Bratia Karamazovovci a jeho posledná inscenácia Pohreb alebo svadba - čo skôr?, v ktorej v roku 2019 stvárnil postavu bežca, glosátora života Lichtenštajna.
