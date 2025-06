V SND sa v sobotu uskutoční absolventský koncert Operného štúdia

Bratislava 21. júna (TASR) - V novej budove Slovenského národného divadla (SND) sa v sobotu o 16.00 h uskutoční slávnostný absolventský koncert Operného štúdia SND. Členky aktuálneho cyklu štúdia Dominika Mičíková, Viktória Svetlíková, Mária Štúrová a Mária Zajíčková Králiková prednesú árie z opier Mozarta, Verdiho, Pucciniho, Masseneta či Suchoňa. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.



„Tretí cyklus štúdia, ktorý bol organickou súčasťou života našej prvej opernej scény v sezónach 2023/2024 a 2024/2025, sa takto blíži do finále. V dvojročnom cykle mladí speváci absolvovali workshopy s významnými osobnosťami opery a divadla,“ priblížila Pažítková.



Ozrejmila, že získané vedomosti potom členovia prezentovali na koncertoch a v predstaveniach. „Boli obsadzovaní do menších a stredných postáv v inscenáciách Opery SND - Svätopluk, Madama Butterfly, Rusalka, Příhody lišky Bystroušky, Muflón Anciáš či Perníková chalúpka,“ vymenovala Pažítková. Vyvrcholením bola potom participácia na spoločnom projekte s katedrou spevu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, inscenácii opery Benjamina Brittena Albert Herring, ktorá bola uvedená 23. a 24. mája.



Dlhoročným partnerom Operného štúdia SND je Národná banka Slovenska (NBS), na absolventskom koncerte si preto mladé umelkyne prevezmú z rúk guvernéra NBS Petra Kažimíra Cenu guvernéra NBS a od riaditeľa Opery SND Rastislava Štúra certifikát o absolvovaní operného štúdia.



Operné štúdio bude v nasledujúcich divadelných sezónach pokračovať pod vedením opernej speváčky Jolany Fogašovej aj ďalej, a to v poradí už štvrtým cyklom. „Zo 154 uchádzačov vybrala sedemčlenná porota 11 nových frekventantov, pre ktorých je pripravené bohaté spektrum umelecko-vzdelávacích aktivít, workshopov, koncertných i operných vystúpení a najmä autentické prostredie prvej opernej scény,“ uzavrela Pažítková.