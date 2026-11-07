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V SNG sa predstaví svetoznámy operný spevák Štefan Kocán
Večer s názvom Štefan Kocán: Hlas. Obraz. Človek. sa uskutoční 14. novembra, moderovať ho bude divadelná režisérka Soňa Ferancová.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Svetoznámy operný spevák Štefan Kocán sa predstaví v programe Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorý spája operný recitál, filmový portrét a živú talkšou. Večer s názvom Štefan Kocán: Hlas. Obraz. Človek. sa uskutoční 14. novembra, moderovať ho bude divadelná režisérka Soňa Ferancová.
Ako ďalej informuje galéria, večerom pokračuje vo svojom formáte Koncertný cyklus SNG, ktorým prepája výtvarné umenie s hudobným a ponúka návštevníkom možnosť zažiť galériu ako živé miesto s viacerými druhmi umenia.
Podujatie ponúka viac než hudobný večer. „Je pozvaním nahliadnuť za oponu veľkej opery a spoznať výnimočného umelca v troch podobách,“ uvádza organizátor k stretnutiu s Kocánom, umelcom pôsobiacim na prestížnych operných scénach sveta, ale aj s človekom, ktorého príbeh sa skrýva za jeho nezameniteľným hlasom.
„Vďaka spojeniu operného recitálu, filmového portrétu a talkšou budú mať návštevníci príležitosť spoznať Štefana Kocána z viacerých perspektív,“ poznamenáva SNG k večeru, ktorý je navyše jediným vystúpením umelca v tomto roku na Slovensku. Zároveň ponúka možnosť spojiť hudobný zážitok s návštevou galérie a jej aktuálnych výstav a expozícií.
Podujatie je komponované z troch častí. Hlas bude patriť opernému recitálu umelca, ktorý reprezentuje slovenskú opernú kultúru v prestížnych operných domoch na svete, Obraz prinesie dokumentárny portrét GEN v réžii Ferancovej, film priblíži Kocánovu životnú cestu a ponúkne osobnejší pohľad na umelca. „Záverečná časť Človek bude patriť živej talkšou, v ktorej Štefan Kocán predstaví aj svoju civilnú podobu. Rozhovor povedie renomovaná divadelná režisérka Soňa Ferancová. Témy presiahnu opernú kariéru a dotknú sa života, vzťahov, vášní, koníčkov a hodnôt,“ uzatvára galéria.
Ako ďalej informuje galéria, večerom pokračuje vo svojom formáte Koncertný cyklus SNG, ktorým prepája výtvarné umenie s hudobným a ponúka návštevníkom možnosť zažiť galériu ako živé miesto s viacerými druhmi umenia.
Podujatie ponúka viac než hudobný večer. „Je pozvaním nahliadnuť za oponu veľkej opery a spoznať výnimočného umelca v troch podobách,“ uvádza organizátor k stretnutiu s Kocánom, umelcom pôsobiacim na prestížnych operných scénach sveta, ale aj s človekom, ktorého príbeh sa skrýva za jeho nezameniteľným hlasom.
„Vďaka spojeniu operného recitálu, filmového portrétu a talkšou budú mať návštevníci príležitosť spoznať Štefana Kocána z viacerých perspektív,“ poznamenáva SNG k večeru, ktorý je navyše jediným vystúpením umelca v tomto roku na Slovensku. Zároveň ponúka možnosť spojiť hudobný zážitok s návštevou galérie a jej aktuálnych výstav a expozícií.
Podujatie je komponované z troch častí. Hlas bude patriť opernému recitálu umelca, ktorý reprezentuje slovenskú opernú kultúru v prestížnych operných domoch na svete, Obraz prinesie dokumentárny portrét GEN v réžii Ferancovej, film priblíži Kocánovu životnú cestu a ponúkne osobnejší pohľad na umelca. „Záverečná časť Človek bude patriť živej talkšou, v ktorej Štefan Kocán predstaví aj svoju civilnú podobu. Rozhovor povedie renomovaná divadelná režisérka Soňa Ferancová. Témy presiahnu opernú kariéru a dotknú sa života, vzťahov, vášní, koníčkov a hodnôt,“ uzatvára galéria.