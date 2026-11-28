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Sobota bude oblačná až zamračená, v noci môže snežiť
Najvyššia denná teplota bude 1 až 6, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši, Šariši a krajnom severovýchode -4 až 1 stupeň C.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - V sobotu oblačno až zamračené, popoludní postupne prevažne polojasno. V noci miestami, cez deň ojedinele, sneženie alebo dážď so snehom. Ojedinele poľadovica a snehové jazyky.
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach, najmä v severnej polovici, lokálne do -6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 1 až 6, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši, Šariši a krajnom severovýchode -4 až 1 stupeň C.
Prevažne severný vietor 3 až 10, na juhovýchode v nárazoch ojedinele okolo 16 m/s (15 až 35, 60 km/h), na strednom Slovensku a v Nitrianskom kraji väčšinou slabý vietor.
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach, najmä v severnej polovici, lokálne do -6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 1 až 6, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši, Šariši a krajnom severovýchode -4 až 1 stupeň C.
Prevažne severný vietor 3 až 10, na juhovýchode v nárazoch ojedinele okolo 16 m/s (15 až 35, 60 km/h), na strednom Slovensku a v Nitrianskom kraji väčšinou slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -4 až -5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m -5 až -4 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -4 až -6 stupňov C.
Vo výške 600 - 1000 m -4 až -5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m -5 až -4 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -4 až -6 stupňov C.