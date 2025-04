V sobotu by mohol byť pre úmrtie pápeža na Slovensku štátny smútok

Bratislava 22. apríla (TASR) - V sobotu (26. 4.) by mohol byť na Slovensku pre úmrtie pápeža Františka štátny smútok. Vyplýva to z materiálu, ktorý na rokovanie vlády predložil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Kabinet má o jeho vyhlásení rozhodnúť v stredu (23. 4.).



"Výnimočná návšteva pápeža Františka na Slovensku v roku 2021 zanechala posolstvo, ktoré malo značný vplyv na verejný život celej spoločnosti. Vyhlásenie štátneho smútku je prejavom veľkej úcty k tejto významnej osobnosti a prispeje k dôstojnému vykonaniu pietnej spomienky na Slovensku," uvádza sa v predloženom návrhu.



Premiér navrhuje vyhlásenie štátneho smútku v sobotu od 8.00 do 20.00 h. Taktiež by v tento deň mohli byť spustené štátne vlajky.



Pápež František zomrel v pondelok ráno (21. 4.) vo veku 88 rokov. Na čele katolíckej cirkvi stál od marca 2013. Pohreb Svätého Otca sa uskutoční v sobotu 26. apríla o 10.00 h. Povedie ho dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re. Pohrebná omša sa bude konať na Svätopeterskom námestí.