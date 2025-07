V sobotu je Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, je ich 1,7 milióna

Bratislava 5. júla (TASR) - V zahraničí žilo v roku 2024 odhadom a podľa neoficiálnych údajov viac ako 1,7 milióna Slovákov a potomkov Slovákov. Ide o krajanov, ktorí v jednotlivých migračných vlnách opúšťali územie SR a našli si nový domov v rôznych častiach sveta. Práve im je venovaný pamätný deň - Deň Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý pripadá na sobotu 5. júla. Tento deň je symbolický most, ktorý spája Slovákov po celom svete s ich materskou krajinou.



„Podľa údajov vyplývajúcich z jednotlivých štátnych štatistických úradov oficiálny počet Slovákov žijúcich v zahraničí bol minulý rok 1.535.680. Prvý údaj (1,7 milióna) sa vzťahuje na odhady krajanských organizácií a zastupiteľských úradov SR v štátoch, kde majú Slováci výrazné zastúpenie,“ uviedla to pre TASR pri príležitosti pamätného dňa Jarmila Brezinová z oddelenia koordinácie štátnej politiky a externej komunikácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).



Pamätný deň - Deň Slovákov žijúcich v zahraničí sa pripomína 5. júla a ustanovil sa na základe zákona Národnej rady (NR) SR č. 241/1993 Z. z. zo dňa 20. októbra 1993. Je zároveň symbolicky spätý so štátnym sviatkom - Dňom sv. Cyrila a Metoda, ktorý tiež pripadá na 5. júla.



ÚSŽZ v súčasnosti eviduje Slovákov v 51 krajinách sveta. Predpoklad však je, že krajania žijú vo viacerých štátoch, keďže úrad eviduje iba komunity ako také. Najpočetnejšia je v USA, kde podľa oficiálnych štatistických údajov žije 750.000 Slovákov, avšak podľa odhadu ich môže byť 790.000.



Nasleduje Česká republika so 162.578 Slovákmi (odhad 200.000), Veľká Británia s počtom zahraničných Slovákov 160.270 (odhad 174.287), Kanada s viac ako 100.000 krajanmi či Nemecko, kde oficiálne registrujú úrady 58.445 osôb zo Slovenska (odhad 80.000). Veľmi aktívnou je aj približne 38-tisícová slovenská komunita v Srbsku.



Slováci žijú skutočne po celom svete. „Našich krajanov nájdeme aj v krajinách, ako sú Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Mexiko a Brazília. V minulosti prebehla pomerne veľká vlna migrácie do Argentíny, kde dodnes žije približne 30.000 potomkov vysťahovalcov,“ prezradila ďalej Brezinová.



ÚSŽZ pri príležitosti pamätného dňa pripravuje tento rok viaceré aktivity. Najskôr v piatok (4. júla) úrad plánuje slávnostne udeliť ocenenia významným osobnostiam slovenského krajanského sveta. To sa uskutoční v priestoroch Zahraničného výboru Národnej rady SR v Bratislave. Následne v predvečer pamätného dňa je naplánované v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave - Petržalke celovečerné vystúpenie folklórneho súboru Vychodna Slovak Dancers z Kanady.



„Hlavná spomienková ceremónia pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí sa potom uskutoční v sobotu 5. júla 2025 o 10.00 h v Sade Janka Kráľa v Bratislave, pri základnom kameni pripravovaného Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Táto symbolická aktivita je venovaná pamiatke všetkých, ktorí Slovensko opustili, no zachovali si jazyk, kultúru i vedomie príslušnosti k slovenskému národu,“ dodala Brezinová.



Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vznikol v roku 2006 na základe zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a sídli v Bratislave. Záujmy zahraničných Slovákov okrem neho zastupuje aj Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ktoré vzniklo v roku 2002. To nadviazalo na integračné úsilie Svetového kongresu Slovákov a podarilo sa mu zoskupiť mnohé významné komunity Slovákov v zahraničí a ich najväčšie spolky. V súčasnosti združuje viac ako 100 najvýznamnejších krajanských spolkov a inštitúcií z viac ako 20 štátov.