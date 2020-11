V sobotu otestovali viac ako milión ľudí, z toho 8172 bolo infekčných

Bratislava 8. novembra (TASR) - Na Slovensku otestovali v sobotu (7. 11.), prvý deň druhého kola celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, 1.297.571 ľudí. Infekčných z nich bolo 8172, teda 0,63 percenta. V nedeľu to oznámil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzval ľudí, ktorí boli negatívne testovaní, aby sa správali k svojmu okoliu tak, ako keby boli pozitívni. "Môžeme si to pokaziť, ak sa budeme tváriť, že všetko je v poriadku," poznamenal. Predseda vlády poprosil ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, aby sa správali obozretne a obvolali všetkých, s ktorými sa stretli.



Matovič hovorí, že Slovensko má teraz k dispozícii dve zbrane, ktoré môže používať na ohniská nákazy, je to lockdown alebo plošné testovanie. "Musíme si zodpovedať, aký stupeň slobody si chceme dopriať cez ťažkú zimu," podotkol.



Ozbrojené sily SR v nedeľu otvorili 2670 odberových miest, uviedol Naď. Celkovo na testovaní pracuje 20.874 osôb, priblížil.