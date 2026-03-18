Streda 18. marec 2026
V sobotu sa budú v 15 obciach konať doplňujúce komunálne voľby

.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - V sobotu (21. 3.) sa budú konať v 15 obciach na Slovensku doplňujúce voľby starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.

Starostu i poslancov si budú občania vyberať v obciach Hronské Kosihy a Vyšný Čaj. Voľby starostu čakajú v sobotu obce Solčany, Kesovce, Malé Straciny, Brestov nad Laborcom, Klenová, Ďurďoš a Hrhov. Voľby poslanca alebo poslancov do obecného zastupiteľstva budú v obciach Kolíňany, Liptovská Anna, Divina, Ráztoka, Tomášovce a Sačurov.

Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti musí preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.
.

Neprehliadnite

VTÁČIA CHRÍPKA V EURÓPE: Prípady sú potvrdené v obľúbenej krajine

Premiér: Benzín a nafta budú na úrovni V4 a lacnejšie ako v Rakúsku

EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová

Slovensko sa vrátilo zo ZPH s troma medailami, Riapoš: Pohľad je rôzny