V sobotu sa budú v 15 obciach konať doplňujúce komunálne voľby
Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - V sobotu (21. 3.) sa budú konať v 15 obciach na Slovensku doplňujúce voľby starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.
Starostu i poslancov si budú občania vyberať v obciach Hronské Kosihy a Vyšný Čaj. Voľby starostu čakajú v sobotu obce Solčany, Kesovce, Malé Straciny, Brestov nad Laborcom, Klenová, Ďurďoš a Hrhov. Voľby poslanca alebo poslancov do obecného zastupiteľstva budú v obciach Kolíňany, Liptovská Anna, Divina, Ráztoka, Tomášovce a Sačurov.
Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti musí preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.
Starostu i poslancov si budú občania vyberať v obciach Hronské Kosihy a Vyšný Čaj. Voľby starostu čakajú v sobotu obce Solčany, Kesovce, Malé Straciny, Brestov nad Laborcom, Klenová, Ďurďoš a Hrhov. Voľby poslanca alebo poslancov do obecného zastupiteľstva budú v obciach Kolíňany, Liptovská Anna, Divina, Ráztoka, Tomášovce a Sačurov.
Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti musí preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.