V sobotu sa môžu na strednom a východnom Slovensku vyskytnúť búrky

Meteorológovia na svojom webe tiež upozorňujú na vysoké teploty na juhozápade Slovenska, výstrahu vydali do soboty 18.00 h.

Bratislava 20. júla (TASR) - Na území stredného a celého východného Slovenska sa môžu počas soboty vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Výstraha trvá od 13.00 h do 21.00 h. Meteorológovia na svojom webe tiež upozorňujú na vysoké teploty na juhozápade Slovenska, výstrahu vydali do soboty 18.00 h.



S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. Meteorológovia na ne upozorňujú v niektorých okresoch Žilinského a Banskobystrického kraja a vo všetkých okresoch Prešovského a Košického kraja. Spadnúť môže 20 až 40 milimetrov zrážok, dážď môže sprevádzať vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu.



Búrky sa na rovnakom území môžu vyskytnúť aj počas nedele (21. 7.). Výstrahu prvého stupňa pred búrkami SHMÚ rozšírilo o ďalšie okresy Žilinského a Banskobystrického kraja. Výstraha trvá v nedeľu od 12.00 h do 22.00 h. Počas nedele budú tiež pretrvávať vysoké teploty na juhozápade Slovenska, ktoré sa môžu vyšplhať na 34 stupňov Celzia.