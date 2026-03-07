< sekcia Slovensko
V sobotu sa uskutoční snem KDH aj kongres SaS
Na kongrese SaS sa bude voliť jeden člen revíznej komisie a jeden člen rozhodcovskej komisie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. marca (TASR) - Opozičné KDH bude mať v sobotu celoslovenský snem. Na programe majú voľbu podpredsedov aj členov predsedníctva hnutia. Opozičnú stranu SaS zase v sobotu čaká kongres. Voliť na nej budú aj členov republikovej rady.
Na kongrese SaS sa bude voliť jeden člen revíznej komisie a jeden člen rozhodcovskej komisie. Na programe je tiež voľba troch členov republikovej rady strany, keďže mandát v nej končí Ľudovítovi Paulisovi, Martinovi Bartovi a Jane Bittó Cigánikovej. O mandát člena republikovej rady sa uchádza deväť kandidátov. Hovorca SaS Ondrej Šprlák pre TASR priblížil, že kandiduje opätovne aj Bittó Cigániková.
Kresťanských demokratov na sneme čaká diskusia, ale aj voľba podpredsedov aj členov predsedníctva.
Voľba predsedov na programe nie je. Líder SaS Branislav Gröhling má mandát predsedu do roku 2028. Rovnako do roku 2028 má mandát šéf KDH Milan Majerský.
Na kongrese SaS sa bude voliť jeden člen revíznej komisie a jeden člen rozhodcovskej komisie. Na programe je tiež voľba troch členov republikovej rady strany, keďže mandát v nej končí Ľudovítovi Paulisovi, Martinovi Bartovi a Jane Bittó Cigánikovej. O mandát člena republikovej rady sa uchádza deväť kandidátov. Hovorca SaS Ondrej Šprlák pre TASR priblížil, že kandiduje opätovne aj Bittó Cigániková.
Kresťanských demokratov na sneme čaká diskusia, ale aj voľba podpredsedov aj členov predsedníctva.
Voľba predsedov na programe nie je. Líder SaS Branislav Gröhling má mandát predsedu do roku 2028. Rovnako do roku 2028 má mandát šéf KDH Milan Majerský.