Neviete odolať nakupovaniu? Tu nájdete zopár tipov, ako na to

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 27. novembra (TASR) – Na zmyslenie sa nad nákupnými zvykmi a na prehodnotenie spotrebiteľského správania vyzýva Medzinárodný deň nenakupovania, ktorý pripadá na 27. novembra. Pripomína, že súčasný konzumný svet je charakteristický nadmernou spotrebou a výsledkom je aj to, že nakupujeme aj veľa nepotrebných vecí. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v rámci osvety ponúka niekoľko tipov, ako "odolať volaniu nákupného vozíka".približuje hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková. Človek by si mal pred každým nákupom položiť otázku, či danú vec naozaj potrebuje alebo chce iba uspokojiť svoju túžbu, ktorá mu prinesie krátkodobé potešenie.SAŽP taktiež odporúča nenechať sa zmanipulovať reklamou. V prípade, ak človek nevie odolať pokušeniu, odporúča sa reklamám v akýchkoľvek formách vyhnúť. Radí tiež prekonávať svoje túžby a niekedy si povedať, že nejaký mesiac sa človek zaobíde bez nákupu oblečenia. Pripomína, že blízkych na Vianoce je možné obdarovať aj vlastnoručne vyrobenými darčekmi, kozmetiku si vie človek tiež vyrobiť sám.Zabúdať netreba ani na definovanie skutočných potrieb či hodnôt, namiesto nákupov odporúča venovať čas sebe, rodine či priateľom, ale tiež prechádzke v prírode alebo čítaniu kníh. Pri nákupe potravín pomáha vytvorenie nákupného zoznamu.podotýka Pšenáková.Pripomína tiež, že konzum a nadmerná spotreba prinášajú so sebou mnohé negatíva. Jedným z nich je aj tvorba zbytočného množstva odpadu. Ten pritom vzniká v procese ťažby, výroby, dopravy i spotreby. Do pozornosti dáva nový on-line projekt s názvom Zatoč s odpadom! V rámci neho predstavuje postupne desať rôznych výziev, ktoré spája spoločný cieľ - zamyslieť sa nad odpadom, naštartovať seba, ale aj okolie k pozitívnym zmenám. Zapojiť sa doň môže každý do 30. júna 2022.Medzinárodný deň nenakupovania sa prvýkrát objavil v roku 1992 vo Vancouveri. Kampaň, ktorú vtedy zorganizoval kreatívny umelec Ted Dave, upozorňovala na negatívne dosahy nakupovania na životné prostredie, naše zdravie a samotný život. Jej odkaz je aktuálny aj v súčasnosti.