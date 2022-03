V sobotu si v 15 obciach volia starostov i poslancov

Bratislava 19. marca (TASR) - V sobotu o 7.00 h sa v 15 obciach otvorili volebné miestnosti. Obyvatelia si v doplňujúcich voľbách vyberajú nových starostov i poslancov obecného zastupiteľstva. Voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú protiepidemické opatrenia. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.



Starostu si občania volia v obciach Bernolákovo, Liptovské Beharovce, Brezany, Selce, Mokrá Lúka, Jastrabie nad Topľou, Drienovec, Štitáre, Košťany nad Turcom a Seľany. Poslanca obecného zastupiteľstva vyberajú v obciach Vavrišovo, Braväcovo, Kecerovský Lipovec, Brvnište a Čifáre.



"Do volebnej miestnosti sa môžu dostaviť všetky osoby okrem tých, ktorým bolo nariadené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia," uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



Voliči, ktorí budú mať na základe rozhodnutia regionálneho hygienika nariadenú domácu izoláciu, nemôžu podľa MV voliť ani osobne vo volebnej miestnosti, ani prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Informáciu o týchto voličoch má okrsková volebná komisia uvedenú v zozname voličov.



Voliči a členovia volebných komisií musia dodržiavať všetky platné opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR, pokiaľ ide o prekrývanie dýchacích ciest, hygienu rúk, ako aj odstupy.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné.