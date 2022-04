V sobotu silnejšie zafúka vo viacerých lokalitách i na horách

Bratislava 16. apríla (TASR) - Počas soboty môže vo viacerých lokalitách na Slovensku silnejšie zafúkať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom. Týka sa najmä západného Slovenska a niektorých okresov na východe. Na vietor si treba dávať pozor aj na horách. Výstrahy trvajú do večera.



Meteorológovia varujú pred silnejším vetrom na celom území Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, väčšinu okresov Košického kraja, ako aj pre okresy Myjava, Nové Mesto nad Váhom a viaceré lokality v Prešovskom kraji. Výstraha platí do 20.00 h, v niektorých okresoch až do 22.00 h. Vietor môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.



Na hrebeňoch hôr očakávajú meteorológovia vietor s rýchlosťou v nárazoch 110 kilometrov za hodinu. Výstraha prvého stupňa sa týka okresov Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Rožňava, Gelnica a Spišská Nová Ves. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne," upozornil SHMÚ. Výstraha trvá do polnoci.



Naďalej tiež pretrváva výstraha prvého stupňa pred povodňou v okrese Michalovce. "Na Latorici očakávame mierny pokles vodnej hladiny ešte na úrovni stupňa povodňovej aktivity," uviedli meteorológovia. Vývoj hydrologickej situácie budú priebežne aktualizovať.