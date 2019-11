Polícia zadržala Ľubomíra K., považovaného za bosa takáčovcov

Bratislava 3. novembra (TASR) - Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry zadržali v sobotu 53-ročného Ľubomíra K., ktorý je považovaný za bosa bratislavskej skupiny takáčovcov. Informovala o tom v sobotu večer polícia na sociálnej sieti.



Ľubomíra K. zdržali v rámci akcie s krycím názvom Lyžiar. "Menovanému vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie za objednávku obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy." Vraždu Romana Krajčiho si mal objednať v roku 2006. Poškodeného zavraždila zločinecká skupina tzv. "Šátorovci" v meste Prievidza.



"Na obvineného bol vyšetrovateľom podaný podnet na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby," uvádza ďalej polícia. Na zadržanie upozornil portál Nastope.sk.



Vražda Krajčiho sa stala koncom roka 2006 na Puškinovej ulici v Prievidzi. Krajči práve vystupoval z auta na dvore rodinného domu, keď na neho vrahovia vypálili pätnásť rán zo samopalu. Deväť zasiahlo telo, ďalších päť z boku do hlavy.



Jedna rana bola takzvanou ranou istoty, ktorou vrah zasiahol Krajčiho priamo do čela. Roman Krajčí bol stíhaný v kauze ľahkých vykurovacích olejov podobne ako podnikateľ Ján Kubašiak. Kubašiaka, zavraždil policajný gang pred očami rodiny vo vlastnom dome v novembri 2006.



Zadržanie bosa skupiny súvisí pravdepodobne s pondelkovou akciou NAKA pod krycím názvom Apač. V rámci nej pôvodne zadržali až 19 členov skupiny takáčovcov. Napokon sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, zobral v stredu 13 obvinených mužov do väzby.



Muži sú obvinení pre rôznu násilnú trestnú činnosť, ako napríklad založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, hrubý nátlak, vydieranie, či nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Je medzi nimi aj obhajca z Bratislavy, ktorý mal byť podľa polície činný pre skupinu.



Takáčovci pôsobili najmä v bratislavskom Ružinove, ale aj Petržalke a v centre hlavného mesta od 90. rokov 20. storočia. Zameriavali sa na výpalníctvo, gastronomické služby, ale aj herne a iné. Neskôr začali pôsobiť aj na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Vlastnili bezpečnostnú agentúru SBS Vesuv K.T. Security.



Po smrti zakladateľa skupiny Jána Takáča v júli 2003, zavraždení Róberta Pála a zastrelení Jozefa Surovčíka v Senci sa stal údajným bosom skupiny Ľubomír K., alias Kudla.



Ľubomíra K. a ďalších 12 členov skupiny zadržala polícia už na začiatku roka 2017. Obvinila ich vtedy z viacerých trestných činov. Napokon sa Ľubomír K. dostal v lete 2017 po rozhodnutí ŠTS na slobodu na kauciu vo výške 100 000 eur.



Popri skupinách tzv. sýkorovcov, piťovcov a slobodovcov či následne jakšíkovcov boli takáčovci považovaní za najsilnejšiu skupinu operujúcu v rámci hlavného mesta.