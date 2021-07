V Sofii sa začalo fórum Iniciatívy troch morí

Sofia 8. júla (TASR) - V bulharskej Sofii sa vo štvrtok začalo obchodné fórum, ktoré je súčasťou v poradí šiesteho summitu Iniciatívy troch morí. Informovala o tom agentúra BTA. Bulharský prezident Rumen Radev privítal v Národnom paláci kultúry predstaviteľov ďalších 11 krajín, ktoré iniciatíva združuje, plus Nemecka ako partnerskej krajiny. Podľa neho je združenie "dobrým nástrojom regionálnej spolupráce" s cieľom rozvoja regiónu "zlepšovaním energetiky, dopravy a digitálnych prepojení".



Na dvojdňové podujatie do Sofie pricestoval nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier či poľský prezident Andrzej Duda. Slovensko zastupuje vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová. "S prezidentmi a vrcholnými predstaviteľmi 12 krajín budeme diskutovať o posilnení spolupráce v oblasti infraštruktúry, energetiky a digitálnej agendy s dôrazom na inovácie, ktoré sú mimoriadne dôležité aj pre prosperitu a kvalitné pracovné miesta na Slovensku," napísala na sociálnej sieti Facebook po prílete do Sofie.



Za českú stranu do bulharskej metropoly pricestoval podpredseda vlády a minister priemyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Ten podľa vlastných slov v Sofii zastupuje českého prezidenta Miloša Zemana. Havlíček na Facebooku priblížil, že súčasťou českej delegácie sú aj firmy z oblasti automobilového priemyslu, energetiky, či dopravy - ktoré chcú rozvíjať svoje aktivity "nielen v Bulharsku, ale aj ďalších krajinách združených v Trojmorí".



Iniciatíva troch morí, niekedy označovaná ako 3SI, zahŕňa 12 štátov, ktoré sa nachádzajú v regióne medzi Baltským, Čiernym a Jadranským morom. Patrí sem Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko. Ide o neformálnu platformu, ktorá podporuje európsky integračný proces. Jej cieľom je posilnenie spolupráce pri rozvoji infraštruktúrnych prepojení regiónu v energetike, doprave a digitálnej oblasti.